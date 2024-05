Tre centravanti in gol nelle ultime partite contro il Napoli, dato assurdo: tifosi senza parole

Ancora un pareggio per il Napoli. Gli azzurri di mister Francesco Calzona sono stati beffati nel finale: il dato sulla squadra partenopea parla chiaro.

Altro boccone amaro per il Napoli di mister Francesco Calzona. Non è bastato il gol di Osimhen alla squadra azzurra per tornare alla vittoria e lasciare il Bluenergy Stadium con in mano i tre punti nel match contro l’Udinese. Dopo il 2-2 casalingo con la Roma di Daniele De Rossi, la formazione partenopea non è andata oltre il punteggio di 1-1 nella tana dei friulani.

Dopo la rete di Victor Osimhen, in gol nella ripresa, il Napoli si è visto beffato al fotofinish con il gol del pari messo a segno da Success. Un pari amarissimo per la squadra di mister Francesco Calzona, che ha allungato a quota 4 la striscia di gare senza la gioia della vittoria. Un punto che smuove pochissimo per quanto ti riguarda il Napoli. Dopo il passo falso della Fiorentina a Verona, gli azzurri di fatto si riprendono l’ottavo posto. Anche se la Viola ha tuttora una gara da recuperare. Tuttavia, non sono questi i numeri su cui porre l’attenzione.

Il dato sul Napoli di Calzona è clamoroso

C’è un dato particolare che lascia esterrefatti sulla squadra allenata da mister Francesco Calzona. Negli ultimi tre match di campionato contro Empoli, Roma e Udinese, il Napoli ha subito gol da tre centravanti che hanno trovato la via della rete per la prima volta in stagione. Si tratta di Alberto Cerri, Tammy Abraham e Isaac Success. Il dato è eclatante, una conferma della stagione no da parte del Napoli.

In tutte e tre le circostanze, il Napoli di Francesco Calzona non è riuscito a trovare la gioia della vittoria, ottenendo due pareggi e una sconfitta. L’ultima beffa è arrivata proprio in Friuli contro l’Udinese di Fabio Cannavaro. Un pareggio che per la società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe costare caro, ovvero, la non qualificazione a nessuna composizione europea.

Dopo 14 anni consecutivi nei tornei UEFA, unica squadra italiana con questa continuità, il Napoli rischia di restare fuori da qualsiasi competizione continentale. La squadra di mister Francesco Calzona è attualmente a -6 dalla Lazio (settima) e a -9 dalla Roma (sesta). Quindi, salvo colpi di scena, l’unica porta europea per il Napoli si chiama Conference League. Gli azzurri si giocheranno le loro ultime chance continentali in occasione delle ultime tre gare di campionato contro Bologna, Fiorentina e Lecce.