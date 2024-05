Conte si allontana dal Napoli, a sorpresa è arrivata la notizia su De Zerbi

Importanti novità arrivate in giornata sulle trattative relative al prossimo allenatore del Napoli, dopo Conte ci sono novità su De Zerbi.

Mancano solo quattro giornate al termine del campionato, traguardo che per il Napoli significherà anche la fine di questa deludente stagione. I partenopei proveranno così a conquistare una posizione valida per la qualificazione alle coppe europee, seppur la situazione al momento sia particolarmente complessa. A prescindere da quale sarà l’epilogo del campionato, però, ciò che è certo è l’ennesimo cambio sulla panchina azzurra. Dopo Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, il Napoli affiderà la guida tecnica a un nuovo allenatore.

Tanti i tecnici accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis, tra cui Roberto De Zerbi. L’attuale allenatore del Brighton è sicuramente tra tecnici più stimati dal numero uno del Napoli, ma il suo futuro sembra che anche stavolta non si tingerà d’azzurro. Nelle scorse ore si era parlato di un forte interessamento da parte del Milan, ma a sorpresa a spuntarla pare possa essere il Bayern Monaco.

Milan e Napoli a bocca asciutta, Roberto De Zerbi sempre più vicino al Bayern Monaco

Il giornalista Bruno Longhi, sul proprio profilo X, ha infatti svelato come sia ormai fatta per l’approdo dell’allenatore bresciano sulla panchina dei bavaresi. Una vera e propria sorpresa, soprattutto se si considera che il tecnico scelto dal Bayern Monaco dovesse essere Ralf Rangnick, che però proprio stamattina ha fatto sapere alla dirigenza bavarese di non voler accettare l’incarico per restare alla guida della Nazionale dell’Austria.

Dunque, dovesse essere confermata l’indiscrezione, anche il nome di Roberto De Zerbi andrebbe eliminato dalla lista dei possibili allenatori in orbita Napoli. Si tratterebbe della secondo brutta notizia di giornata per i tifosi partenopei, che già nella giornata odierna hanno dovuto incassare le novità negative circa l’accordo con Antonio Conte.

Al momento il presidente De Laurentiis lavora su più tavoli in cerca di capire quale possa essere il profilo giusto al quale affidare la panchina degli ex campioni d’Italia. I nomi che circolano sono pressoché gli stessi: da Gian Piero Gasperini, che sta disputando l’ennesima stagione sensazionale alla guida dell’Atalanta; Stefano Pioli, in rotta con il Milan e Vincenzo Italiano, che a fine anno lascerà la Fiorentina. Tutti e tre questi allenatori sono da considerare in testa alle prioprità del Napoli, ma ovviamente non sarà semplice trovare un accordo.