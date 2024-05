Calciomercato, un difensore assolutamente da prendere: Fedele consiglia il Napoli

La sessione estiva di calciomercato si avvicina sempre di più, Enrico Fedele consiglia al Napoli un difensore da prendere assolutamente.

La stagione è quasi giunta al termine, il Napoli deve riflettere subito sulle prossime mosse da effettuare in vista del prossimo campionato. In primo luogo, la dirigenza partenopea dovrà evitare di commettere gli stessi errori per evitare di ripetere un’altra stagione non soddisfacente. Per questo motivo, bisognerà scegliere bene il prossimo allenatore che occuperà la panchina azzurra, ma soprattutto, sarà necessario rifondare la squadra. A tal proposito, la società partenopea dovrà valutare bene i prossimi acquisti di mercato, le cessioni e chi, invece, merita di giocare ancora con la maglia azzurra.

In questo campionato di Serie A, la difesa del Napoli non è stata sicuramente brillante. A tal riguardo, infatti, la dirigenza partenopea dovrà trovare dei profili validi da inserire all’interno del reparto difensivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a stilare una serie di nomi che potrebbero essere interessanti e di grande aiuto per la rosa azzurra. Anche l’ex dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha in mente il nome di un difensore che potrebbe essere adatto al club partenopeo, a partire dalla prossima stagione.

Fedele consiglia Buongiorno per la difesa, il Napoli deve puntare su di lui

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte dove ha parlato della panchina azzurra, ma anche dei prossimi acquisti che il Napoli dovrebbe effettuare. Soprattutto, Fedele si sofferma sul reparto difensivo, uno dei punti deboli di quest’anno. Secondo tale indiscrezione, la società partenopea dovrebbe puntare sul difensore del Torino, Alessandro Buongiorno.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Buongiorno? Fortissimo. Lui, Bastoni e Calafiori sono i difensori del futuro. Il Napoli ha i soldi per prenderlo”.

L’attuale capitano del Torino quindi, è il difensore che servirebbe al Napoli. Soprattutto, se l’obiettivo è quello di andare a rinforzare il blocco dei difensori. La società partenopea deve quindi spingere sul classe ’99, in quanto è un giocatore giovane e pieno di talento. Ma è anche vero, che il club partenopeo non può soltanto puntare su di lui. Il reparto difensivo azzurro deve essere rinforzato tramite l’inserimento di più giocatori, non solo acquistando un solo difensore. Altrimenti, si rischierebbe di ripetere gli stessi errori di quest’anno. Dunque, la società partenopea deve puntare a rivoluzionare l’intero o quasi, reparto. Chiaramente, per accaparrarsi giocatori di un certo livello, è necessario confrontarsi con cifre abbastanza importanti. Ma il Napoli, potrebbe riuscire a concludere positivamente le trattative grazie alle cessioni dei propri giocatori, in particolare tramite quella di Victor Osimhen.