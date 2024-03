Sarri-Lazio, retroscena sulle dimissioni: “c’entra” anche il Napoli

Le dimissioni di Sarri alla Lazio hanno fatto scalpore, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe “implicato” nella rottura.

Maurizio Sarri in maniera del tutto inaspettata e oggettivamente inusuale per il calcio moderno, ha rassegnato le proprie dimissioni alla Lazio. Dopo due ottime annate, culminate con la conquista della Champions League, l’ex mister del Napoli non è riuscito a ripetersi nei risultati e gioco.

Fin da questa estate, a dire il vero, i rapporti tra l’allenatore e la società biancoceleste sembravano ridotti ai minimi termini: le dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente vulcanico e mai “banale”, avevano fatto più volte presagire il peggio, poi evitato.

Sarri – Lazio: dietro la rottura il Napoli? Le ultime indiscrezioni sul caso

Secondo quanto circolato nelle ultime ore, ci potrebbe però essere il Napoli dietro queste dimissioni. Un Napoli implicato in maniera seppur indiretta, ma comunque decisiva ai fini della decisione dell’allenatore toscano di origine napoletana.

Nello specifico, il retroscena rivelato dal Corriere dello Sport, riguarderebbe il calciomercato. In estate, per sopperire alla cessione di Milinkovic Savic, Sarri avrebbe richiesto a Lotito due pedine: Domenico Berardi e Piotr Zielinski, rimasti poi rispettivamente al Sassuolo e Napoli.

Troppo elevata per Lotito la valutazione di Aurelio De Laurentiis per il polacco, che sarebbe stato ceduto dal patron unicamente a fronte di una offerta da circa 15 – 20 milioni, in pratica per accaparrarsi entrambi i giocatori, il patron dei biancocelesti avrebbe dovuto sborsare ben trentacinque milioni, cifra ritenuta eccessiva e fuori mercato da Lotito. Da qui, la discordia totale, culminata con l’acquisto di Castellanos, scelto esplicitamente dal presidente dei capitolini, a fronte di quel Toni Sanabria richiesto dallo stesso Sarri.

Insomma, il tanto discusso Zielinski, in goal negli spareggi con la Polonia, avrebbe rappresentato la classica goccia in grado di far traboccare il vaso. Come specificato dal quotidiano sportivo, ad oggi, tutto lo staff di Sarri avrebbe rescisso il proprio contratto, slegandosi dalla Lazio, solamente Martusciello, in panchina nell’ultimo match vinto dai suoi, sarebbe rimasto sotto il libro paga della Lazio. Una situazione complicata insomma, emblema di una annata difficile per la Lazio, che solamente un anno fa si qualificava seconda dietro lo straordinario Napoli di Luciano Spalletti. Destini simili per entrambe le compagini, con due presidenti non a caso altrettanto vicini, vulcanici, attori protagonisti, a volte geniali quanto eccessivi nelle uscite e decisioni.