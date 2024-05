Napoli-Bologna, spiegati i motivi del silenzio stampa: la rivelazione

Dopo l’annuncio del silenzio stampa nel post partita di Napoli-Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn, Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione azzurra: le sue parole.

La sconfitta subita contro il Bologna non è assolutamente piaciuta ai tifosi del Napoli. Al termine del match, come spesso accaduto nel corso della stagione, entrambe le curve hanno contestato duramente la squadra per l’ennesima prestazione insufficiente.

Il Napoli contro il Bologna ha offerto una delle peggiori prestazioni stagionali. Gli azzurri si sono ritrovati subito a dover rimontare due gol di svantaggio dopo le reti di Ndoye e Posch. Entrami i giocatori rossoblu si sono sbloccati proprio contro gli azzurri e si aggiungono alla lunga lista di calciatori che hanno trovato la prima rete stagione proprio contro il Napoli.

Nel post partita di Napoli-Bologna, la società partenopea ha indetto il silenzio stampa a causa del momento complicatissimo che sta vivendo la squadra. Poco dopo, però, ha parlato Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club.

Silenzio stampa Napoli, le parole di Nicola Lombardo

Il Napoli, come annunciato da Tommaso Turci, giornalista di Dazn, aveva comunicato che nessun tesserato avrebbe parlato al termine del match contro il Bologna.

Pochi minuti più tardi, però, ai microfoni di Dazn si è presentato Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club. Lombardo si è voluto scusare con i tifosi e ha spiegato meglio la situazione.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non è una buona sera per noi. Innanzitutto, ci scusiamo con i media per il silenzio stampa, ma è un’eventualità che va presa in considerazione a volte. La scelta è stata voluta dal mister e dal gruppo squadra”.

Lombardo ha poi spiegato come è arrivata la scelta del silenzio stampa:

“Il momento è complicato, ma la scelta non è frutto del non volerci mettere la faccia: mister Calzona parla ogni settimana e ci saranno altre occasioni per parlare con i media. La scelta di non parlare è arrivata dal tecnico Calzona e dalla squadra. Il presidente De Laurentiis ha giustamente avallato questa richiesta della squadra”.

In chiusura, Lombardo si è voluto scusare con i tifosi del Napoli: