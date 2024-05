“Peggiori campioni d’Italia”, ora è ufficiale: il dato horror sul Napoli

La stagione del Napoli entra nella storia della Serie A, ma dalla porta sbagliata: gli azzurri ottengono un primato negativo da incubo.

Nessuno dei tifosi azzurri si sarebbe mai aspettato che il Napoli potesse fare così tanta fatica in questa stagione. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, sono crollati in maniera verticale.

La stagione azzurra sembra quasi maledetta, ma la sfortuna centra ben poco con i risultati, a tratti vergognosi, che hanno ottenuto gli ormai ex campioni d’Italia. La stagione fallimentare del Napoli è da imputare ad una serie di errori da parte di ogni componente della dirigenza e della squadra.

Difficile identificare il momento in cui il Napoli è definitivamente crollato, ma quel che è certo è che le prime avvisaglie erano arrivate già nel match d’andata contro il Bologna. Le plateali polemiche di Osimhen nei confronti di Garcìa, infatti, avevano fatto capire qualcosa non stava funzionando. Il Bologna, nel match di ritorno, invece, manda all’inferno il Napoli.

Napoli da horror: è primato negativo nella storia della Serie A

Il Napoli ha affrontato il Bologna al Maradona questo pomeriggio. Gli azzurri hanno approcciato malissimo il match contro i Felsinei e dopo 12′ erano sotto 2-0. L’ultima volta che il Napoli aveva subito due reti nel primo quarto d’ora di partita era il 2010 e fu proprio il Bologna a infliggere il doppio passivo agli azzurri.

La sconfitta di oggi, però, iscrive il Napoli nella storia della Serie A. Gli azzurri, infatti, sono ufficialmente i peggiori campioni d’Italia della storia della Serie A. Il primato apparteneva al primo Torino post incidente di Superga. In quella stagione i granata arrivarono a quota 41 punti, ma il sistema di punteggio era quello dei 2 punti per vittoria. In proiezione con l’attuale sistema di punteggio, il Torino sarebbe arrivato a quota 58 punti.

Con la sconfitta di oggi e ipotizzando che gli azzurri vincano le prossime due, comunque potrebbero arriva al massimo a quota 57. Questo, di fatto, classifica gli azzurri come la peggior squadra campione d’Italia nella storia della Serie A.

Una situazione incredibile e paradossale. Lo scorso anno, infatti, gli azzurri sfiorarono l’impresa di vincere il campionato con sei giornate d’anticipo che gli avrebbe garantito il primo posto in questa speciale classifica.

Ora, in casa Napoli, è il momento di resettare completamente da questa stagione indecente e provare a tornare in alto già dalla prossima annata.