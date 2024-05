Nuovo allenatore, spuntano aggiornamenti sul Napoli: “De Laurentiis vuole farlo”

Nuovo allenatore Napoli, Conte, Gasperini, Pioli ed Italiano sono i candidati alla panchina azzurra: le possibili strategie di De Laurentiis

Il rendimento del Napoli in questa stagione continua a calare esponenzialmente. Questa sera contro il Bologna, in casa, gli azzurri hanno perso l’undicesima sconfitta stagionale. 2-0 secco, maturato nei primi quindici minuti della prima frazione di gioco, segnale che i partenopei hanno sbagliato totalmente l’approccio alla partita. Un dato a dir poco raccapricciante, che ha portato il Napoli 23\24 ad essere la peggior squadra campione d’Italia in carica.

A fine partita la tifoseria ha pesantemente criticato la società e la squadra. Serve una svolta decisa per la prossima stagione. De Laurentiis sta per questo motivo pianificando na vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. A partire dalle figure del direttore sportivo, con Manna in pole per prendere il posto di Meluso, e Conte, che è il nome preferito dalla tifoseria come prossimo allenatore. È visto come l’uomo giusto dal quale ripartire.

Da non sottovalutare anche le opzioni Italiano, Gasperini e Pioli. Gianluca di Marzio in diretta a Sky Calcio – L’Originale ha fornito un chiaro quadro della situazione.

Nuovo allenatore Napoli: gli aggiornamenti di Gianluca di Marzio

Su di una cosa Di Marzio è certo: “Per Italiano non ci saranno dietrofront. Sarà l’ultima partita con la Viola“, riferendosi alla finale di Conference League contro l’Olympiakos. È quindi uno dei candidati alla panchina azzurra. Discorso diverso invece per Gasperini:

“Gasperini ha un’offerta del Napoli sul tavolo. Se al termine di questo percorso vincerà un trofeo vedremo se riterrà di aver ottenuto il massimo possibile. C’è da capire se ha voglia di fare un ulteriore step. Potrebbe anche dire di volere una nuova sfida”.

Di Marzio non esclude quindi una permanenza all’Atalanta del tecnico ex Inter. Poi su Conte: “Il Milan non vuole affondare veramente su di lui. De Laurentiis vuole farlo. A Napoli serve un rigeneratore forte e Antonio Conte è il prescelto“, spiega l’esperto di mercato a Sky.

Conte Napoli, le ultime sulla trattativa

Secondo Di Marzio la trattativa è ben avviata: “Conte ha dato la sua disponibilità, non ha detto no. Bisognerà capire se si troverà una quadra tecnica ed economica. L’ipotesi è assolutamente ancora in piedi”. Trova quindi conferme l’esclusiva raccolta nelle scorse ore da Marco Giordano per SpazioNapoli.

Il giornalista di Sky ha concluso l’intervento con una sintesi generale della situazione panchina del Napoli: “Vedo in pole Conte e Gasperini, un pelo sotto Pioli ed Italiano”. Sono giorni caldi in casa Napoli, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.