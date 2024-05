La Curva A non risparmia nessuno: il coro a fine partita fa scalpore

Dopo la sconfitta contro il Bologna la tifoseria azzurra ha contestato pesantemente la squadra: il retroscena del post partita.

Un’altra prestazione molto negativa da parte del Napoli che contro il Bologna ha subito l’ennesima sconfitta della stagione. Per gli azzurri si tratta della sesta sconfitta casalinga in questo campionato che assume sempre più i contorni del fallimento assoluto.

L’approccio degli uomini di Calzona contro il Bologna di Thiago Motta è stato completamente sbagliato. Gli azzurri, infatti, dopo solo 12′ si sono ritrovati sotto di due reti grazie ai gol di Ndoye e Posch. Entrambi si sono sbloccati in questa stagione proprio contro gli azzurri e si aggiungono alla lunga lista dei giocatori che hanno trovato gloria per la prima volta proprio contro i campioni d’Italia.

La contestazione da parte della tifoseria azzurra, dunque, è iniziata dopo la rete del 2-0 con pesanti fischi e cori contro la formazione azzurra. Al termine del match, la contestazione è continuata ed è stata pesantissima nei confronti della squadra di Francesco Calzona.

Napoli-Bologna: pesante contestazione della tifoseria

La prestazione del Napoli è stata per lunghi tratti imbarazzante. Dopo il rigore fallito da Matteo Politano che poteva riaprire il match, gli azzurri non hanno mai creato pericoli dalle parti di Ravaglia. La squadra e il mister, con il consenso della società ha scelto il silenzio stampa nel post partita.

La tifoseria azzurra, invece, nel post partita, ha scelto di contestare ancora più duramente Giovanni Di Lorenzo e compagni. Stando a quanto riportato dal nostro inviato allo Stadio Maradona, Danilo De Falco, pare che la Curva A abbia rifiutato la presenza della squadra sotto la Curva al termine del match.

Dalla curva è stato intonato il coro: “Giocate senza la maglia!” e nel mentre all’indirizzo dei giocatori azzurri sono state lanciate bottigliette, fumogeni e oggetti vari.

Una situazione surreale se si pensa che appena dodici mesi fa, gli azzurri erano acclamati da tutto lo stadio per la straordinaria vittoria dello scudetto. La situazione attuale obbliga a delle riflessioni importanti da parte della società e dell’intera squadra su quanto accaduto quest’anno. Vedere la differenza che c’è tra le due stagioni è impressionante e per questo motivo c’è bisogno di trovare delle risposte alle tante domande dei tifosi, per farsi che una situazione di questo tipo non si ripeta anche il prossimo anno.