Moviola Napoli-Bologna, l’ex arbitro non ha dubbi: “Errore arbitrale sul rigore”

Moviola Napoli-Bologna, errore in occasione del rigore sbagliato da Politano. L’ex arbitro evidenzia la svista in diretta: tutti i dettagli

Napoli-Bologna è terminata con l’ennesima sconfitta per la squadra di Calzona, che ora è matematicamente la peggior sqaudra campione d’Italia della storia del campionato italiano, superando il Torino post strage di Superga. A decidere la gara l’uno-due della squadra di Thiago Motta nei primi quindici minuti. Sul tabbellino dei marcatori ci sono finiti Ndoye, alla prima rete in carriera in Serie A e Posch, alla prima rete stagionale.

Per alcuni tratti della gara gli azzurri hanno provato a reagire. L’occasione più grossa è però capitata tra i piedi di Politano, che ha sbagliato il rigore al minuto 21. Un gol su rigore avrebbe potuto permettere agli azzurri di accorciare le distanze prima della fine della prima frazione di gioco. La rete non è arrivata, continua la maledizione dei partenopei dagli undici metri: 10 rigori in stagione, 6 realizzati e 4 sbagliati.

Su quello di stasera però ci sono dubbi circa la posizione del portiere del Bologna Ravaglia, che ha ipnotizzato Politano. Secondo alcuni addetti ai lavori era da ripetere perché l’estremo difensore rossoblù era con entrambi i piedi oltre la linea di porta.

Moviola Napoli-Bologna, Calvarese non ha dubbi: “Rigore da ripetere”

Sul sito di Gianluca di Marzio Giampaolo Calvarese ha commentato il rigore di Politano. L’ex arbitro sulla questione ha davvero pochi dubbi: “Dalle immagini sembra che, al momento del tiro di Politano, il portiere non abbia neanche una parte del piede o la sua proiezione sulla linea. Il VAR lascia proseguire“, spiega Calvarese.

Per regolamento il penalty sarebbe dovuto essere ripetuto. Un chiaro errore del direttore di gara Pairetto e del VAR (Abisso e Doveri, ndr), che doveva intervenire.

Qualche dubbio anche sull’assegnazione del rigore: “Episodio al limite. Osimhen anticipa il tocco sul pallone arrivando per primo, e dunque trova un contatto davvero minimo sotto la suola della scarpa, da parte di Freuler. Poi Ravaglia para”, questo il commento di Calvarese sull’episodio.