Calzona esce allo scoperto: il commento del mister sull’atteggiamento di De Laurentiis

Arrivano le dichiarazioni di Francesco Calzona, intervenuto anche sul presidente De Laurentiis nel corso della sua ultima intervista.

Il Napoli si prepara a scendere nuovamente in campo fra le mura del Maradona, affrontando la Roma rinvigorita dalla cura De Rossi. Gli azzurri hanno ormai perso il treno Champions, salvo miracoli sportivi e alcuni cavilli UEFA (sesto posto in UCL in caso di trionfo in Europa League da quinta di una fra Atalanta e proprio i giallorossi), ma vogliono rimanere ben ancorati alle altre competizioni europee. Per questo, uno scossone contro i capitolini servirà eccome, con l’ambiente mosso anche dal ritorno in conferenza stampa del mister. A ciò si sono quindi affiancate anche alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Calzona a DAZN, con commenti anche per il presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis invadente? Arriva la risposta di Calzona

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del collega Orazio Accomando, mister Calzona ha parlato della sua esperienza vissuta in quel di Napoli, raccontando aneddoti su aneddoti anche appartenenti alla propria adolescenza. Una piacevole chiacchierata dove l’allenatore ha avuto anche modo di tessere le lodi di alcuni giocatori, fra cui Lobotka, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Osimhen, prima di toccare però un argomento molto delicato.

Trattasi del suo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, da molti definito invadente nei confronti degli allenatori soprattutto in una così delicata stagione. La risposta di Calzona ha però cancellato ogni dubbio. “De Laurentiis con me si è sempre comportato alla perfezione. Il presidente è una buonissima persona, non è mai stato invadente“, il commento scaccia-prediche da parte del mister. Una dichiarazione che sicuramente allontana quell’aura di pesantezza e cupa presente da qualche settimane sullo spogliatoio azzurro. Per cancellare però definitivamente tali ombre, servirà un buon finale di stagione condito anche da un successo sulla Roma.

Il rapporto con De Laurentiis, Calzona elogia il presidente

Non contento, Calzona ha aggiunto altre dichiarazioni nei confronti del patron, sviscerando il legame creatosi fra i due. “Sono molto contento del rapporto che ho con De Laurentiis. Durante il mio viaggio verso Napoli continuava a chiamarmi: è un vero fiume in piena“, quanto aggiunto dal commissario tecnico della Slovacchia. Ancora una volta, l’ex vice ha dimostrato di avere fiducia in ADL e che questa sia effettivamente ricambiata dal patron, che ha anche accettato con largo anticipo la volontà di Calzona di salutare la piazza a fine stagione.