Napoli-Roma, mister Calzona presenta il match: data e ora della conferenza stampa

L’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, tornerà a parlare in conferenza stampa prima del match di campionato contro la Roma: data e ora dell’appuntamento.

Manca sempre meno al termine del campionato, solo cinque giornate per emettere tutti i verdetti della Serie A. Il Napoli, ormai ex campione d’Italia, ha dovuto cedere lo scettro della vittoria, o meglio lo scudetto tricolore, all’Inter. Intanto la formazione di mister Calzona è chiamata a rialzare la testa nella sfida contro la Roma, sia per rilanciare le proprie ambizioni di classifica e puntare alla qualificazione in Europa, ma anche per dare un minimo di soddisfazione alla tifoseria azzurra, che fin troppo spesso ha dovuto ingoiare amare delusioni in questa stagione.

Conferenza stampa, mister Calzona torna a parlare prima di Napoli Roma

Ci si aspetta una forte reazione da parte degli azzurri, con mister Calzona che tornerà a presentare una sfida pre-match. Già, perché prima della sfida contro la Roma, l’allenatore del Napoli parlerà in conferenza stampa. Accadrà nella giornata di domani, venerdì 26 aprile, alle ore 13 al Konami Training Center di Castel Volturno. Un piacevole ritorno al passato, visto che l’ultima conferenza stampa pre-gara risaliva ormai alla sfida di Champions League contro il Barcellona. Va ricordato, comunque, che al termine delle gare, anche di campionato, mister Calzona mai si è sottratto ai doveri della conferenza stampa post-gara.

Da capire, dunque, quali saranno le sensazioni che trametterà mister Calzona a due giorni dal delicato match di Serie A contro la Roma. Un vero e proprio spareggio per la zona che vale l’accesso alle coppe europee, con il Napoli che non può più sbagliare, soprattutto dopo i risultati deludenti ottenuti con Frosinone ed Empoli. Tra l’altro il presidente De Laurentiis ha chiaramente fatto capire alla squadra di aspettarsi un cambiamento di tendenza, sia nei risultati che nelle prestazioni della squadra, anche per evitare decisioni drastiche come un ritiro punitivo che potrebbe poi prolungarsi fino al termine del campionato.

Mister Calzona avrà praticamente tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per Mathias Olivera, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. La sensazione è che il terzino possa recuperare entro breve tempo, ma con la Roma dovrebbe comunque scendere in campo Mario Rui. Per il resto, tutta la rosa azzurra sarà a completa disposizione e sarà sospinta da pubblico delle grandi occasioni. Allo stadio Maradona, domenica alle ore 18, sono infatti attesi oltre 50 mila spettatori, facendo registrare l’ennesimo sold out della stagione.