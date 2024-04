In arrivo l’annuncio su Xavi: la notizia può riguardare anche il Napoli!

Importanti novità in arrivo sul futuro di Xavi Hernandez, la notizia sull’allenatore del Barcellona può coinvolgere anche il Napoli.

La stagione post scudetto del Napoli è stata decisamente deludente. La formazione azzurra non è mai stata in grado di difendere il titolo di campione d’Italia conquistato 11 mesi fa, con l’Inter che si è già laureata neo campione. L’annata però potrebbe diventare addirittura fallimentare senza la qualificazione a nessuna competizione europea. A 5 giornate dal termine del campionato, i partenopei hanno quasi abbandonato ogni possibilità di raggiungere la zona di classifica che porta alla qualificazione alla Champions League, ma anche il sesto posto che vale l’Europa League è parecchio distante. La fine del campionato sarà determinante per i progetti futuri del Napoli.

Eppure un’idea la società l’ha già maturata: quella di cambiare nuovamente allenatore. Si tratterebbe del quinto tecnico nel giro di due anni. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e i vari fallimenti tecnici di Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole ripartire da un nuovo allenatore al quale affidare il rilancio tecnico del suo Napoli. E un aiuto sul futuro potrebbe arrivare a sorpresa dal Barcellona.

Xavi resta al Barcellona, Conte e De Zerbi restano opzioni possibili per il Napoli

Stando a quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, in giornata il presidente dei balugrana Joan Laporta e gli altri dirigenti del club, avrebbero incontrato il tecnico della squadra Xavi Hernandez, riuscendo a convincerlo a restare come allenatore del Barcellona. L’ex centrocampista – svariate settimane fa – aveva fatto intendere di voler lasciare l’incarico alla guida della squadra al termine della stagione. L’incontro avvenuto in giornata pare aver fatto cambiare idea all’allenatore, ora convinto di restare al Barça.

La notizia può indirettamente riguardare il Napoli. Il Barcellona, infatti, era una delle potenziali destinazioni di due tecnici che piacciono al club partenopeo: ovvero Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Il primo è da tempo nel mirino del presidente De Laurentiis, ma al momento non ha ancora accettato la proposta azzurra, proprio perché prima vuole guardarsi intorno e capire quali saranno le eventuali opportunità disponibili. Lo stesso discorso lo si può ripetere per Roberto De Zerbi che, stando a quanto si vocifera, pare sia intenzionato a lasciare il Brighton per provare a vivere un’esperienza in un club più importante. Le opportunità, però, si stanno riducendo giorno dopo giorno.

Il Liverpool pare intenzionato a puntare su Amorim dello Sporting Lisbona, mentre il Bayern Monaco è diviso tra Zidane e altre idee. Anche l’opzione Barcellona, a questo punto, può sfumare. Il Napoli resta così alla finestra e attende fiducioso l’evolversi della situazione, pronto a sferrare l’assalto al tecnico che più convince.