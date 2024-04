Accostato anche alla panchina del Napoli, arriva la notizia ufficiale che beffa De Laurentiis

Iniziano i primi movimenti di mercato che riguardano le panchine, un allenatore accostato al Napoli ha appena ufficializzato un accordo.

La stagione del Napoli è stata decisamente negativa. I partenopei non solo non hanno saputo difendere il titolo di campione d’Italia, ma rischiano seriamente di restare esclusi dalla qualificazione alle prossime edizioni delle competizioni europee. Un vero e proprio problema per la società azzurra e in particolare per le casse del club. Nelle ultime 5 giornate di campionato la squadra di mister Calzona dovrà provare a riscattare l’orgoglio di una tifoseria delusa, oltre a provare a risalire la classifica.

A prescindere da come finirà la stagione, il Napoli nella prossima annata avrà un nuovo allenatore. Dopo Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, il presidente De Laurentiis affiderà la panchina azzurra a un nuovo tecnico. Uno dei nomi sulla lista del presidente partenopeo può essere però depennato. Infatti, come ha comunicato poco fa attraverso i propri account social, il Mantova ha annunciato l’accordo per la permanenza di Davide Possanzini sulla panchina della società piemontese.

Annuncio ufficiale, Davide Possanzini resta l’allenatore del Mantova

Possanzini, ex vice allenatore di Roberto De Zerbi, quest’anno ha disputato una stagione quasi perfetta alla guida del Mantova, con la quale ha raggiunto la promozione in Serie B. Il presidente del club, Filippo Piccoli, ha così annunciato su Instagram la permanenza del tecnico, pubblicando una foto in cui i due si stringono la mano e accompagnando il tutto da una didascalia: “Quando una stretta di mano vale più di tante parole“.

A una giornata dalla fine del campionato, i biancorossi hanno collezionato 24 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte e hanno vinto il girone A di Serie C, conquistando con varie settimane d’anticipo la promozione in cadetteria. Possanzini nelle scorse settimane era stato accostato alla panchina del Napoli e di altri club di Serie A, ma alla fine ha deciso di restare al Mantova per proseguire il lavoro cominciato in questa stagione e continuare gradualmente nel suo percorso di crescita.

Gli allenatori nel mirino del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà così proseguire nella sua ricerca di un nuovo allenatore, con i nomi in cima alla sua lista dei desideri per ora rimasti invariati. Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini restano i tecnici che piacciono di più al Napoli, in seconda battuta c’è Vincenzo Italiano che a fine stagione lascerà la Fiorentina. Non si possono escludere possibili sorprese, proprio come Roberto De Zerbi, che pare intenzionato a lasciare il Brighton.