Ultim’ora, Zidane trova panchina: la notizia può riguardare anche il Napoli

Zinedine Zidane sembra pronto a tornare in panchina, vicino l’accordo con il suo nuovo club, la notizia può coinvolgere il Napoli.

Manca circa un mese al termine delle competizioni nazionale ed europee per club. Dopo che tutti i trofei saranno stati assegnati sarà tempo di pensare al futuro e il primo passo da fare è riorganizzare l’assetto delle varie società. Dunque sarà la volta della scelta degli allenatori, con un vero e proprio valzer delle panchine alle porte. Anche il Napoli sarà protagonista in tal senso, dopo il triplo cambio di allenatore di quest’anno.

Zidane vicino al Bayern Monaco, De Zerbi resta senza panchina?

Intanto alcuni club stanno iniziando a fare le proprie scelte, che in qualche modo potrebbero condizionare anche quelle altrui, oppure aprire a nuovi scenari. Uno di questi club è il Bayern Monaco, che si separerà da Tuchel. Il club bavarese avrebbe voluto riavere Nagelsmann a proprio servizio, ma l’annuncio del prolungamento del tecnico come CT della Germania fino al 2026, ha stravolto i piani del club bavarese. L’alternativa sembrava potesse essere De Zerbi, ma a sorpresa il nome più vicino alla panchina del Bayern sembra un altro. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, Zinedine Zidane sembra davvero a un passo dai bavaresi. A quel punto proprio De Zerbi, che pare intenzionato a voler lasciare il Brighton, potrebbe restare senza panchina.

Come espresso in più occasioni, De Zerbi è uno degli allenatori più stimati dal presidente De Laurentiis, affascinato dalla sua idea di gioco. Chiaro che se il tecnico dovesse improvvisamente trovarsi senza panchina, in molti ci faranno un pensierino, Napoli compreso. Ai partenopei, comunque, piacciono anche altri allenatori che al momento vanno considerati in vantaggio. Uno di questi è ovviamente Stefano Pioli, che pare ormai al passo d’addio dal Milan. Anche Pioli per idee e gestione è un allenatore che potrebbe interessare al Napoli. Senza dimenticare Antonio Conte, da sempre considerato un sogno da patron azzurro.

Per il Milan spunta Paulo Fonseca

Il Milan, stando ad alcune voci che stanno girando in ambito di calciomercato, potrebbe sostituire Pioli non con Conte, come inizialmente riportato da vari organi di stampa, ma con Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma, e attualmente al Lille, piace alla nuova proprietà rossonera. Un vero e proprio valzer delle panchine che può scombussolare i piani, ma anche dare il via a nuove opportunità. Per dare il via alle danze manca ormai pochissimo.