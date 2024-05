Nuovo allenatore Napoli, salta Conte? Contatti con un altro allenatore

Continua la ricerca di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli, con Conte che si allontana sempre più. Il patron azzurro avrebbe allacciato i contatti con un altro allenatore.

Il termine della stagione è sempre più vicino, ed in casa Napoli continuano ad esserci dubbi su chi guiderà la squadra nella prossima stagione. Gli azzurri a fine stagione ringrazieranno e saluteranno Francesco Calzona, che tornerà al suo ruolo di C.T della Slovacchia, lasciando così la panchina del Napoli scoperta.

Da tempo De Laurentiis lavora per scegliere il miglior allenatore possibile per il Napoli, con Antonio Conte che ormai sembra sempre più lontano dagli azzurri. Nelle ultime ore, il presidente del Napoli avrebbe riallacciato i contatti con un altro allenatore.

Nuovo allenatore Napoli, Conte sempre più lontano: avviati i contatti con un altro tecnico

In casa Napoli si aspetta solamente il termine ufficiale della stagione, in modo da proiettarsi completamente verso la nuova annata. Il presidente De Laurentiis è già al lavoro da tempo in vista della stagione 2024/2025, in cui ci sarà una grossa rivoluzione all’interno del Napoli. Da novembre ormai, De Laurentiis lavora per il prossimo allenatore del Napoli, ma ad oggi non c’è ancora nessuna ufficialità. Inoltre continuano a cambiare i piani del presidente azzurro.

Antonio Conte è stato per tanti mesi in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis, che ha pressato il tecnico salentino a sposare la causa del Napoli. Appena c’è stata l’apertura di Conte, i piani di De Laurentiis sono tramutati, con il patron azzurro che è virato su altri profili. Abbiamo parlato in più occasioni dei nomi di Pioli e Gasperini, ma in queste ore sono in rialzo le quotazioni di un altro allenatore. Come riportato dalla Rai, De Laurentiis avrebbe fissato un incontro con gli agenti di Vincenzo Italiano per avanzare un’offerta concreta al tecnico della Fiorentina.

Ritorna dunque in auge il nome di Italiano per la panchina del Napoli, dopo che nei giorni scorsi era stato accostato al Torino ed al Bologna. De Laurentiis avrebbe deciso di virare in maniera concreta su Italiano visto che il suo modulo di gioco si adatta meglio agli interpreti presenti nel Napoli, a differenza di quanto avverrebbe con Conte. Il motivo del dietrofront di De Laurentiis su Conte sarebbe quindi di natura tattica, visto che il tecnico salentino non darebbe continuità al 4-3-3, mentre Italiano si. Insieme a Gasperini e Pioli, ritorna in pole anche Vincenzo Italiano, che si candida seriamente per diventare il nuovo allenatore del Napoli.