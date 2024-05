Manna sfida Marotta: colpo a centrocampo dalla Serie A

La sessione di mercato è ormai alle porte, ed iniziano le prime sfide tra i club. Manna lancia la sfida a Marotta per un centrocampista dalla Serie A.

La sessione estiva di calciomercato dista ancora due mesi dall’inizio ufficiale, ma iniziano già a circolare le prime voci ed indiscrezioni su possibili trattative. Sono già tanti i nomi accostati al Napoli, visto anche che gli azzurri dovranno cambiare in maniera radicale il proprio organico.

Con l’addio a parametro zero di Piotr Zielinski in direzione Inter, si dovrà effettuare per forza un innesto importante a centrocampo. Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prepara la sfida di mercato con Marotta per il centrocampista proveniente dalla Serie A.

Duello di mercato tra Manna e Marotta: si segue il centrocampista dalla Serie A

Il Napoli prosegue la ricerca del suo prossimo allenatore, ma intanto iniziano già i primi movimenti anche in chiave mercato. Il nuovo DS azzurro, Giovanni Manna, sta già sondando il terreno su vari profili, che poi valuterà insieme al nuovo allenatore del Napoli per capire se affondare o meno il colpo. Manna sarà costretto ad un gran lavoro, visto che dovrà rivoluzionare l’organico del Napoli nel corso del mercato estivo.

Saranno diversi gli azzurri che saluteranno il Napoli dopo varie stagioni all’ombra del Vesuvio, tra cui il centrocampista polacco, Piotr Zielinski, che andrà via a parametro zero. Il Napoli perderà molto in mezzo al campo con l’addio di Zielinski, ma Manna ha già pronto il suo sostituto. Come riportato da Tuttosport, Manna starebbe tenendo d’occhio le prestazioni di Marco Brescianini, su cui però c’è anche l’inserimento di Giuseppe Marotta per l’Inter.

Il centrocampista del Frosinone è tra le rivelazioni di questa Serie A, è le sue performance hanno stregato diversi club. Difatti Manna ha lanciato una sfida diretta a Marotta per il centrocampista italiano, ma su di lui c’è anche l’interesse di Juventus ed Atalanta. Il Napoli avrebbe estremamente bisogno di un giocatore con le qualità tecniche e fisiche di Brescianini, che sia in grado di svolgere entrambe le fasi di gioco. Ovviamente la folta concorrenza per il centrocampista italiano non renderà il lavoro semplice a Manna, che dovrà provare a convincere il Frosinone e il giocatore prima degli altri DS. Sebbene il mercato estivo sia lontano dall’apertura ufficiale, sono già partiti i primi duelli tra i vari Direttori Sportivi per accaparrarsi degli obiettivi per rinforzare le rose dei rispettivi club in vista della prossima stagione.