Spalletti a Napoli per il film “Sarò con te”, parole da brividi sullo scudetto e i calciatori (VIDEO)

Arrivato anche Luciano Spalletti al cinema Metropolitan per la proiezione del film “Sarò Con Te”, bellissime parole sullo scudetto del Napoli.

Grande entusiasmo a Via Chiaia, dove stanno arrivando i calciatori del Napoli per la premiere del film “Sarò Con Te“, che racconta le gesta degli azzurri vittoriosi dello scudetto. Al cinema Metropolitan è arrivato il presidente De Laurentiis e stanno pian piano arrivando tutti i calciatori. Le vera star, però, è Luciano Spalletti, arrivato poco fa e accolto da un grande boato da tutti i tifosi e vari curiosi che stanno affollando le strade di Napoli.

Spalletti elogia i calciatori del Napoli per la vittoria dello scudetto

L’occasione è stata utile per Luciano Spalletti per rilasciare alcune brevi dichiarazioni, rendendo merito alla grande impresa compiuta lo scorso anno, attribuendone gran parte del merito ai calciatori. Ecco quanto evidenziato:

Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che hanno messo in campo i calciatori. Io il grande protagonista del film? Il regista ha sbagliato, i protagonisti sono i calciatori. Se questo docufilm dovesse gareggiare per un premio Oscar, nella categoria attori ci sarebbero sicuramene i calciatori.

ECCO IL VIDEO DELL’ARRIVO DI SPALLETTI

Luciano Spalletti, nonostante fosse acclamato da tutti i tifosi presenti, con chi gli chiedeva a gran voce di tornare al Napoli, ha voluto dare grande merito ai calciatori per la vittoria del campionato. Un gesto che sarà sicuramente apprezzatissimo dai calciatori.

Intanto sono arrivati tutti i calciatori al cinema Metropolitan, da Kvaratskhelia a Osimhen, passando per Simeone e tutti gli altri. Ovviamente presente anche il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jaqueline. Con loro ci sono anche l’A.D. Andrea Chiavelli e il cantautore Gigi D’Alessio, presente come guest star della serata. Non mancano comunque politici o tifosi Vip. Tra questi presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oltre all’attore Salvatore Esposito, reso celebre dall’interpretazione di Genny Savastano in “Gomorra La Serie”.

ECCO IL VIDEO DELL’ARRIVO DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS

A breve comincerà la proiezione del film. All’interno del cinema, tra l’altro, c’è stato un bell’abbraccio tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen, a dimostrazione del grande rapporto tra due dei grandi protagonisti della vittoria del terzo scudetto del Napoli. All’esterno del cinema Metropolitan ci sono ancora tanti tifosi in attesa dei calciatori del Napoli.

Dai nostri inviati, Antonio Manzo e Danilo De Falco