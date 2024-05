Mercato Napoli, l’annuncio su Buongiorno spiazza tutti: i dettagli

Il calciomercato estivo si avvicina sempre più, ed il Napoli dovrà rinnovare il proprio reparto difensivo. Arriva l’annuncio a sorpresa su Buongiorno.

La stagione attuale ha evidenziato numerosi problemi all’interno del gioco del Napoli, ma il più evidente è sicuramente la pessima fase difensiva della squadra. Gli azzurri concedono troppe occasioni agli avversari, complice anche la mancanza di un leader difensivo solido e roccioso a differenza delle annate precedenti.

In vista del mercato estivo, si dovranno inserire nell’organico almeno due difensori centrali di spessore, in modo da ritrovare la giusta compattezza in un reparto che oggi soffre maledettamente. Sulla lista dei dirigenti del Napoli c’è anche Alessandro Buongiorno, su cui è arrivato un annuncio spiazzante.

Buongiorno nel mirino del Napoli: arriva l’annuncio che spiazza tutti

Mancano ormai quattro giornate al termine della stagione 2023/2024, ma il focus in casa Napoli è già verso la prossima annata sportiva. Gli azzurri proveranno a rilanciarsi dopo una stagione più che negativa, in cui son stati mancati tutti gli obiettivi che si erano prefissati all’inizio. Nella stagione corrente sono stati diversi i problemi evidenziati dal Napoli, che son rimasti nonostante i vari cambi di guida tecnica nel corso dell’annata.

In particolare, il reparto che ha evidenziato i problemi maggiori è sicuramente quello difensivo, che è passato dall’essere solido a far acqua da tutte le parti. Con la cessione di Kim ci si aspetta un innesto importante in difesa, ma così non è stato ed i problemi si son palesati nel corso della stagione. In vista della nuova stagione, ci sarà bisogno di almeno due difensori che possano risollevare il reparto. Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è anche Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino. Nel corso di Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha spiazzato tutti con un’annuncio: “Il difensore non sarà Buongiorno. Il Napoli non partecipa ad aste”.

Un messaggio chiaro e deciso, che va dunque ad escludere il Napoli dalla corsa per il solido difensore italiano. La concorrenza per Buongiorno è folta ed agguerrita, con top club italiani ed esteri pronti a sfidarsi a suon di milioni nel corso dell’estate. Il Napoli ha bisogno di un paio di difensori, ma non può neanche permettersi di spendere un sproposito per assicurarsi un centrale di difesa, soprattutto visto che si dovrà rivoluzionare l’intero organico. Si defila dunque il Napoli dalla corsa a Buongiorno, con gli azzurri che vireranno su altri profili per rinforzare il proprio pacchetto difensivo.