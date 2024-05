Napoli a Castel di Sangro, incassi super per De Laurentiis: svelate le cifre

Il Napoli prosegue la sua tradizione estiva, con il consueto ritiro a Castel di Sangro per altri tre anni. Svelate le cifre che incasserà De Laurentiis dalla Regione Abruzzo.

Con la stagione attuale che si avvia verso la conclusione, si avvicina sensibilmente l’inizio della prossima. Il Napoli spera di risollevarsi dopo una stagione piuttosto negativa, in cui gli azzurri fin da subito hanno mostrato un’evidente calo rispetto alla stagione precedente.

La stagione del Napoli ripartirà con i consueti ritiri estivi, con la prima parte che si disputerà a Dimaro-Folgarida e la seconda a Castel di Sangro. Sono state svelate le cifre che incasserà la società di Aurelio De Laurentiis per il ritiro che si terrà in Abruzzo fino al 2026.

Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: svelate le cifre che incasserà De Laurentiis dalla Regione Abruzzo

La stagione attuale non si è ancora conclusa definitivamente, e tutti gli occhi sono già puntati in vista della prossima. Il Napoli è chiamato ad una profonda rivoluzione sotto ogni punto di vista, in modo da poter rilanciare il proprio progetto sportivo. La stagione degli azzurri partirà con il consueto ritiro in Trentito-Alto Adige, a Dimaro-Folgarida, che si terrà dall’11 al 21 luglio.

A seguire il Napoli disputerà la seconda parte del proprio ritiro in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro, per la quale De Laurentiis ha chiuso l’accordo fino al 2026. In attesa di scoprire se saranno confermate le date dal 25 luglio al 10 agosto – che saranno stabilite in base al piazzamento del Napoli in classifica – sono emersi gli incassi che riceverà De Laurentiis dalla Regione Abruzzo. Come riportato da ANSA, la Regione Abruzzo ha un accordo che prevede il ritiro del Napoli fino al 2026 a Castel di Sangro. Nel 2024 la Regione verserà nelle casse di De Laurentiis 1 milione e 220 mila euro, e sia nel 2025 che nel 2026 1 milione e 793.792 mila euro.

Un totale che si avvicina quasi a 5 milioni di euro che saranno versati dalla Regione Abruzzo nelle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un accordo fino al 2026 che farà contente entrambe le parti. Castel di Sangro continuerà ad avere il Napoli in ritiro, e di conseguenza un grande afflusso di persone nelle varie strutture abruzzesi. Gongola anche Aurelio De Laurentiis, che oltre a incassare i soldi dall’eventuale vendita di gadget e maglie del Napoli durante il ritiro abruzzese, si è garantito un bel gruzzoletto proveniente dalla Regione. Ora si attende di scoprire solamente le date ufficiali in cui si terrà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro.