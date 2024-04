ESCLUSIVA- Pioli sorpassa Conte per la panchina del Napoli: cosa sta succedendo

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore. Nelle ultime ore Pioli ha scavalcato Conte ed è in pole per la panchina azzurra.

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Aurelio De Laurentiis ha iniziato a muovere i primi passi verso la rivoluzione estiva che vivranno gli azzurri. Il primo acquisto sarà quello di Giovanni Manna dalla Juventus.

Il giovane dirigente in rampa di lancio è pronto a prendersi le responsabilità da ds di una big di Serie A. In sintonia con lui, Aurelio De Laurentiis sceglierà il prossimo allenatore del Napoli e al momento non ci sono ancora certezze in tal senso.

Antonio Conte resta il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis e dell’intera piazza. I tifosi, infatti, vorrebbero proprio lui alla guida del Napoli nella prossima stagione per dare una scossa importante alla squadra che in questa stagione è sembrata impalpabile. Oltre a lui, però, per il Napoli, si profila una nuova ipotesi: Stefano Pioli.

Conte si defila: il Napoli vira su Pioli per la panchina

Le voci riguardo il possibile arrivo di Antonio Conte in panchina si inseguono dallo scorso ottobre quando De Laurentiis ha tentato l’attacco decisivo per provare a svoltare la stagione dopo l’esonero di Rudi Garcìa.

L’accordo non è stato trovato, ma le trattative sono proseguite per la prossima estate. Il noto giornalista Marco Giordano, in esclusiva per SpazioNapoli, però, rivela novità importanti riguardo il futuro del tecnico leccese con Pioli che supera Conte nelle gerarchie.

Nelle ultime ore, infatti, pare che Conte sarebbe sempre più lontano dal sedere sulla panchina azzurra. I contatti ci sono stati ma, al momento, non è più in pole. In vantaggio sull’ex Inter ci sarebbe Stefano Pioli.

Fresco dell’eliminazione per mano della Roma in Europa League, Pioli sembra sempre più vicino all’addio a fine stagione con il club di via Aldo Rossi che si sarebbe deciso in merito al suo esonero al termine dell’anno.

Il nome di Pioli è stato accostato già in passato al Napoli, ma forte del contratto fino al 2025 e della fiducia rinnovatagli dalla società rossonera, le possibilità di vederlo all’ombra del Vesuvio erano ridotte.

La brutta eliminazione di ieri sera contro la Roma, però, ha complicato il futuro di Pioli al Milan. La Curva Sud, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiesto a gran voce l’esonero del tecnico natìo di Parma e questa ipotesi starebbe prendendo sempre più corpo.

In pole position per la panchina azzurra, ora, c’è proprio Pioli con il quale ci sono già stati dei contatti nelle scorse settimane.