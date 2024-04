News SSC Napoli, cattive notizie per l’azzurro: è a rischio per l’Empoli

La stagione altalenante del Napoli ha risucchiato parecchi azzurri: tra questi in particolare uno ha perso terreno.

La stagione del Napoli non è neanche lontanamente paragonabile alla scorsa, culminata con il terzo scudetto della storia partenopea. Aurelio De Laurentiis ha compiuto scelte oggettivamente discutibili e gli stessi calciatori hanno, forse, subito eccessivamente il peso del tricolore cucito sul proprio petto.

La sintesi è stata quella dell’esonero di ben due allenatori, Rudi Garcia e Walter Mazzarri, con annesso ingaggio di un terzo, Francesco Calzona, scelto per guidare il club unicamente per i restanti tre mesi circa di campionato.

Napoli, altra bocciatura in arrivo per Natan

Dopo il pareggio casalingo con il Frosinone, ennesima delusione dell’annata in corso, il Napoli è in fase di preparazione della trasferta di Empoli, team che ospiterà i partenopei alla ricerca disperata di punti per l’Europa League.

Per ovvie questioni di disponibilità, vista la squalifica di Rrahmani e gli annessi problemi fisici di Juan Jesus, in Toscana sarebbe dovuto essere il momento di Natan. Il difensore brasiliano, che si era discretamente disimpegnato inizialmente con Rudi Garcia, ha man mano perso terreno, giocando con il contagocce sia con Mazzari che, soprattutto, con Calzona.

Una bocciatura doppia (Ostigard sarebbe, a questo punto, in vantaggio), che a quanto pare verrà confermata anche al Castellani. Il sopracitato Jesus è infatti in fase di recupero, per questa motivazione l’ex Inter e Roma dovrebbe prendere posto al centro della difesa con Ostigard nel caso in cui il recupero fosse confermato. Una scelta che sarebbe chiara e che delineerebbe ulteriormente gli scenari in vista del futuro, così come spiegato negli ultimi giorni.

La scelta del Napoli, infatti, sarebbe quella di girare in prestito Natan la prossima estate, permettendogli di dimostrare con costanza il proprio valore in Serie A in team di medio – basso livello, con la speranza di rendere la vita più facile al difensore brasiliano. Più che una bocciatura definitiva, quindi, è possibile che il club partenopeo possa avvalersi di questa mossa, soprattutto dal momento in cui non riesce a imporsi nelle gerarchia.

Insomma, ci sarà forse ancora tempo per prendersi Napoli. Per onor del vero, aspettarsi di più sarebbe comunque stato difficile: il vortice negativo che ha inghiottito anche calciatori più esperti e affermati non ha infatti risparmiato nessuno, in particolar modo un giovane di belle speranze alla prima vera esperienza al di fuori del proprio campionato nazionale. Una delle scelte discutibili dell’estate vissuta sotto l’ombra del Vesuvio.