De Laurentiis sotto attacco, tifosi scatenati: cosa sta accadendo

In casa De Laurentiis continua il momento piuttosto complicato, con Napoli e Bari che navigano in acque agitate. Arriva la contestazione da parte dei tifosi.

La stagione 2023/2024 non è stata delle migliori per il Napoli, ma neanche per il Bari. I due club di proprietà di De Laurentiis difatti hanno disputato una stagione molto al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo i club erano reduci da un’annata piuttosto positiva.

Purtroppo però in questa stagione sono arrivati solamente risultati negativi, con le gioie per le due tifoserie che non sono minimamente arrivate. Pochi istanti fa è arrivata la forte contestazione da parte di una tifoseria nei confronti della famiglia De Laurentiis.

De Laurentiis sotto attacco: arriva la dura contestazione da parte dei tifosi

Dopo la conquista dello scudetto e la quasi promozione in Serie A, c’erano grandi aspettative in casa Napoli e Bari per la stagione attuale. Le due tifoserie si aspettavano quantomeno di poter lottare per i medesimi obiettivi della stagione precedente, ma così non è stato. Sia Napoli che Bari hanno vissuto una stagione negativa sotto ogni punto di vista, con la gestione dei due club completamente sbagliata per quest’annata.

A rischiare maggiormente ad oggi è però il Bari, che si ritrova in piena zona retrocessione in Serie B, con lo spettro della Serie C che aleggia sul club pugliese. Attualmente il Bari si trova in campo al San Nicola, dove si sta disputando il match contro il Parma. All’interno dell’impianto è partita la contestazione feroce da parte dei tifosi del Bari. La tifoseria pugliese ha iniziato a innalzare cori di contestazione contro la famiglia De Laurentiis a causa della situazione critica in cui si trova il Bari. Da tempo i tifosi del Bari sono in pieno scontro con la società a causa della pessima gestione del club, che ad oggi si ritrova nei bassifondi della classifica, con il rischio Serie C sempre più elevato.

A dar manforte alla contestazione dei tifosi del Bari ci hanno pensato i tifosi del Parma presenti allo Stadio San Nicola. Difatti i tifosi del club emiliano hanno affisso nel settore ospiti uno striscione chiaro ed eloquente: “No alla multiproprietà”. Un chiaro messaggio quello lanciato dai tifosi del Parma, che è stato seguito con un lungo applauso proveniente dai tifosi del Bari. Intanto la contestazione da parte della tifoseria pugliese contro la famiglia De Laurentiis continua in maniera incessante. La situazione potrebbe ulteriormente degenerare nelle prossime partite, qualora arrivasse la retrocessione in Serie C per il Bari. Prosegue dunque il periodo complicato per la famiglia De Laurentiis, che oltre ai problemi del Napoli vede peggiorare la situazione del suo Bari.