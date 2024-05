Ambrosino sconsolato in panchina, brutte notizie: cos’è successo al talento del Napoli

Tra i calciatori in prestito dal Napoli c’è chi brilla e chi non riesce a dimostrare il proprio talento. Dopo essersi ritagliato uno spazio importante, per il giovane Ambrosino oggi è arrivata una doccia gelata.

Dalla Serie A sino alla Serie D, il Napoli ha diversi calciatori in prestito che monitora attentamente. Da Elia Caprile, protagonista di una stagione straordinaria, la prima nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Empoli, a Walid Cheddira, autore di una straordinaria doppietta al Maradona contro il suo Napoli con la maglia del Frosinone, passando per Michael Folorunsho, leader dell’Hellas Verona, Alessio Zerbin, sempre più titolare al Monza e Gianluca Gaetano, trascinatore al Cagliari (5 gol in Serie A). In Serie B c’è un giovanissimo attaccante che sta trovando minuti e ottime prestazioni con la maglia del Catanzaro, reduce da una rete in casa del Pisa: si tratta di Giuseppe Ambrosino, talento cresciuto nel settore giovanile del Napoli, oggi in prestito in terra calabrese. Il periodo d’oro dell’attaccante potrebbe concludersi oggi, con una pessima notizia dell’ultim’ora.

Napoli, Ambrosino si fa male ed esce per infortunio nella partita tra Catanzaro e Venezia

Al minuto 40′ della partita di Serie B tra Catanzaro e Venezia, l’attaccante in prestito dal Napoli, Giuseppe Ambrosino, è uscito per infortunio. Le immagini non lasciano presagire nulla di buono, con il giovane talento azzurro che subito si è accasciato a terra toccandosi il retro della coscia destra.

Una pessima notizia nel momento migliore della stagione per il ragazzo, che sin qui ha totalizzato 27 presenze con 3 gol e 2 assist all’attivo. La crescita di Giuseppe Ambrosino è sotto gli occhi di tutti, la stellina classe 2003 dell’Under 21 italiana, ex capocannoniere del campionato Primavera, si è ritagliato uno spazio importante nella formazione di Vivarini, in piena corsa per la zona play-off. Questa battuta d’arresto, a giudicare dalle prime sensazioni, potrebbe compromettere seriamente il finale di stagione del talento nato a Procida.

Sostituito dal compagno di reparto Tommaso Biasci prima della fine del primo tempo di gioco, Ambrosino si è accomodato in panchina sconsolato, con i compagni che hanno cercato di tirargli su il morale. Il Catanzaro spera di non dover rinunciare a lungo al talento del giovane 2003, e il Napoli spera che possa riprendersi il prima possibile per continuare a dimostrare il suo valore, magari pensando di convincere il prossimo allenatore azzurro a dargli una chance nel ritiro estivo degli ex campioni d’Italia.