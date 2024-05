Bomba Kvaratskhelia: “Forzerà la cessione al Barcellona”, pazzesca richiesta al Napoli

Il futuro di Kvaratskhelia potrebbe presto diventare tema di attualità in casa Napoli e ora i tifosi azzurri tremano: chiederà la cessione al Barcellona.

Il Napoli, dato l’addio ormai certo di Victor Osimhen a fine stagione, aveva pensato di affidare le chiavi dell’attacco e della squadra a Khvicha Kvaratskhelia. Nelle scorse settimane, infatti, si è più volte parlato di un Kvaratkshelia al centro del progetto futuro del Napoli.

Il georgiano, infatti, insieme a Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo dovrebbe essere uno dei punti fermi del Napoli del futuro. Se per i primi tre non dovrebbero esserci particolari problemi a trattenerli, lo stesso discorso potrebbe non valere per Kvaratskhelia.

Le voci di mercato negli ultimi giorni si sono fatte sempre più serrate e ora il Napoli rischia di perdere in una sola estate i due elementi chiave dello scudetto conquistato lo scorso anno. La notizia dell’ultima ora, inoltre, vedrebbe Kvaratskhelia chiedere addirittura la cessione a fine stagione. La prossima destinazione sarebbe il Barcellona di Xavi.

Ansia Napoli, Kvaratskhelia pronto a chiedere la cessione: le ultime

Dopo una stagione fallimentare come quella che sta vivendo il Napoli, i tifosi azzurri desiderano solo che la stagione finisca il prima possibile e che tutti insieme si riparta per tornare competitivi già dal prossimo anno.

In estate sarà rivoluzione, ma l’ultima notizia che i tifosi azzurri volevano sentire era quella relativa al possibile addio di Kvaratskhelia.

Notizia, però, che purtroppo per i tifosi partenopei è arrivata. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Sport“, pare che Kvaratskhelia sia pronto a chiedere la cessione in caso di mancato rinnovo con il Napoli. Attualmente la squadra che farebbe carte false per accaparrarselo è il Barcellona di Xavi, il cui interessamento va avanti da diversi mesi.

Sempre secondo “Sport“, inoltre, l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli avrebbe già parlato con il club catalano per comprendere meglio i margini di trattativa.

Kvara al Barça senza rinnovo con il Napoli: cosa serve per il prolungamento

Prima di intavolare il discorso con il Barcellona, Kvaratskhelia e il suo agente tratteranno il rinnovo con il Napoli. Rinnovo di cui si parla da tempo ma che non è mai arrivato.

Dal canto suo, l’esterno georgiano ha avanzato una richiesta incredibile al Napoli. L’esterno georgiano, infatti, avrebbe chiesto 5 milioni di euro a stagione più una clausola rescissoria da 100 milioni.

La richiesta economica non rispecchia la politica societaria del tetto massimo fissato a 3,5 milioni, ma per trattenere Kvaratskhelia, De Laurentiis potrebbe anche fare uno “strappo alla regola”. Il vero problema è la clausola rescissoria fissata a 100 milioni: una cifra troppo bassa per il Napoli che vorrebbe almeno fissarla a 130 come accaduto per Victor Osimhen.