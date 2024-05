Piace anche al Napoli, a sorpresa scatto in Serie A per l’acquisto di Colpani

Il Napoli rischia di veder sfumare l’acquisto di Colpani a centrocampo: un altro club di Serie A è in pole position.

La scelta di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione è ormai chiara: in estate sarà vera e propria rivoluzione. La stagione ampiamente deludente del Napoli ha portato il patron azzurro a prendere questa decisione drastica per tornare competitivi fin da subito.

L’obiettivo di mercato principale, ovviamente resta quello di trovare al più presto il sostituto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, lascerà Napoli al termine della stagione e gli azzurri devono trovare un alternativa all’altezza.

Il reparto che cambierà maggiormente, però, è il centrocampo. A dire addio, infatti, saranno Piotr Zielinski, Traorè, Leander Dendoncker e Diego Demme. Il Napoli, dunque, dovrà necessariamente trovare dei sostituti validi e il futuro ds Manna si sta guardando attorno con un occhio di riguardo per la Serie A.

Tra gli obiettivi c’è anche Andrea Colpani, autore di un’ottima stagione al Monza. Sul centrocampista dei brianzoli, però, c’è in pole position un altro club di Serie A.

Attento Napoli, su Colpani è forte il pressing di una big di Serie A

Andrea Colpani ha entusiasmato in questa stagione. In particolare, nella prima parte di campionato è stato la vera arma in più per Raffaele Palladino. Il tecnico partenopeo, infatti, gli ha affidato le chiavi della squadra facendolo rendere al massimo come elemento di congiunzione tra il centrocampo e l’attacco.

Colpani ha attirato l’attenzione di tutte le big di Serie A, compreso il Napoli. In pole position per il centrocampista, convocato anche da Spalletti in Nazionale, però c’è la Lazio di Claudio Lotito e Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, pare che i biancocelesti lo abbiano messo in cima alle loro priorità per sostituire Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha annunciato da tempo il suo addio a fine stagione e su di lui ci sono Marsiglia e Al Duhail.

La valutazione del Monza per Colpani si aggira attorno ai 25 milioni di euro; cifra che il Napoli potrebbe spendere grazie agli introiti provenienti dalla cessione di Victor Osimhen. Il “Flaco” farebbe davvero al caso degli azzurri che hanno bisogno di un centrocampista offensivo per sopperire all’addio di Piotr Zielinski. In questa stagione, infatti, Colpani ha siglato 8 reti condite da 4 assist.