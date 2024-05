Gol alla Roma lo scorso anno, Simeone svela: “C’è un motivo se ho realizzato quella rete”

Simeone, con un’intervista sui canali ufficiali del Napoli, ha ribadito ancora una volta l’amore per la città e ha svelato alcuni aneddoti della sua ruotine

Una stagione difficile per il Napoli, cominciata male e che terminerà peggio. Nonostante il cambio di ben tre allenatori, nulla è servito per raddrizzare il tiro. Tanti calciatori sono sul punto di partire, e molti di questi hanno dimostrato uno scarso attaccamento alla maglia. Questo discorso non può valere di certo per Giovanni Simeone, che nonostante non sia riuscito a ripetere la fantastica stagione dello scorso anno, non ha mai detto una parola fuori posto ed è sempre stato pronto quando chiamato in causa. Nella giornata odierna, si è reso protagonista di una bellissima intervista in cui ha parlato della città, del gruppo squadra e delle sue abitudini.

Napoli, Simeone loda la città e confida qualche qualche segreto della sua routine

In un video sul canale Youtube ufficiale del Napoli, Giovanni Simeone è stato intervistato per il format Drive&Talk, in cui ha parlato apertamente delle sua abitudini, della città di Napoli e dei compagni di giochi, di seguito le sue parole:

La mia routine? Mi sveglio alle 8.30, anche se l’allenamento è alle 11. Mi piace arrivare alle 9.30 al centro, fare colazione, salire a salutare i ragazzi del marketing, salutare lo chef e i fisioterapisti, per poi parlare con i compagni che arrivano. Voglio portare allegria al gruppo. Ultimamente sto studiando per prendere la patente nautica, mi piace tantissimo il mare, e vivendo in una citta così è bellissimo. Una passione che condivido con i compagni? I giochi di società con Alex (Meret, n.d.r.), ma giochiamo a dei giochi che conosce solo lui con regole che si fa per aiutare se stesso (ridendo).

Dichiarazioni di un grande uomo squadra, che ha sempre messo al primo posto il bene del gruppo piuttosto che il suo. L’intervista è poi continuata, spostandosi verso dei temi più inerenti al calcio giocato.

Napoli, Simeone studia tanto i portieri avversari e contro la Roma un anno fa ha avuto ragione

Interessante l’aneddoto che Giovanni Simeone ha condiviso ai microfoni del Napoli, riguardante l’approccio personalissimo alle partite e quel gol importantissimo alla Roma di un anno fa:

Cosa faccio prima delle partite? Quando ho tempo libero mi piace guardare i video della squadra avversaria che dobbiamo affrontare la domenica, e se vedo qualcosa, come un movimento che posso fare o una giocata, me lo segno sul mio quaderno. Mi piace essere un piccolo allenatore di me stesso, devo sapere bene i portieri avversari come si comportano, e in base a quello che fanno hai delle possibilità diverse. Quando ho segnato contro la Roma l’anno scorso avevo scritto sul taccuino che se dovevo tirare da lontano era meglio farlo basso, da dentro l’area era meglio alto e forte, e per fortuna mi è riuscito, quella partita abbiamo vinto 2-1 e mi ha aiutato tantissimo.

Nonostante i piccoli scampoli di partita che gli sono stati riservati ultimamente, Simeone è una risorsa importante per l’ambiente.

Il Napoli farebbe meglio a non privarsi di lui in vista del prossimo anno. I rumors attuali che lo riguardano parlano di un interessamento della Lazio in vista del mercato estivo, come sostituto di Ciro Immobile, ma ad oggi ancora nulla di concreto.