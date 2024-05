Mercato Napoli, occhi in Sudamerica? Parla il dirigente

Nel corso del mercato estivo, il Napoli dovrà rinnovare il proprio organico. Arriva un suggerimento per gli azzurri da parte di un dirigente.

Mancano solamente quattro giornate al termine della stagione 2023/2024, che il Napoli spera di chiudere quanto prima per proiettarsi verso la successiva. La stagione degli azzurri è stata deludente sotto ogni punto di vista, e ciò comporterà molti cambiamenti nel corso dell’estate.

L’organico sarà rivisto completamente, con vari top player che saranno ceduti nel corso del calciomercato estivo. La cifra poi incassata sarà reinvestita per rinnovare l’organico. Un dirigente propone al Napoli un nome intrigante proveniente dal Sudamerica.

Mercato Napoli, arriva il suggerimento dal dirigente: di chi si tratta

Il mercato estivo sarà fondamentale per il Napoli, visto che da lì passeranno le ambizioni degli azzurri per la prossima stagione. Lo scorso anno, la sessione estiva di calciomercato fu completamente sbagliata, e i risultati si sono poi visti in campo nel corso della stagione. Il Napoli non può permettersi di sbagliare nuovamente, e per questo motivo è già partita la programmazione in vista della prossima stagione. Dovranno essere ceduti vari azzurri, che poi faranno spazi a nuovi innesti.

Tra i partenti c’è Victor Osimhen, che dovrà essere poi rimpiazzato adeguatamente dagli azzurri. In vista della cessione dell’attaccante nigeriano, sono già diversi i profili accostati al Napoli. Un nome inedito per l’attacco lo suggerisce l’ex Direttore Sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, intervenuto a Radio CRC insieme al nostro collaboratore, Pasquale Giacometti:

“Attualmente non c’è nessun centravanti in Argentina che possa sostituire Osimhen. Il nigeriano è tra i primi 5 attaccanti al mondo, sostituirlo non sarà facile. Se però volete il nome di un giocatore sul quale puntare, vi parlo di un ragazzo che gioca in Cile: ovvero Damiàn Pizarro, classe 2005 del Colo Colo. È un diamante da sgrezzare, ha enormi potenzialità. Per fare un paragone vi direi che ricorda il primo Batistuta arrivato in Italia. Un attaccante argentino che comunque potrebbe fare al caso del Napoli per il post Osimhen c’è, anche se costa tantissimo. Si tratta di Julian Alvarez del Manchester City. Non è una prima punta per come la intendiamo noi, strutturata. È atipico, ma è un attaccante vero e in area di rigore è una sentenza”.

L’ex DS del cosiddetto “Catania degli argentini”, ha suggerito un profilo inedito e giovane al Napoli come sostituto di Osimhen. Si tratta appunto di Damian Pizarro, attaccante cileno classe 2005 in forza al Colo Colo. Il giovane attaccante dovrebbe essere sgrezzato dal prossimo allenatore del Napoli, ma le qualità per emergere ad alti livelli ci sono tutte. Staremo a vedere se il Napoli accoglierà il consiglio di Pietro Lo Monaco, o se preferirà puntare su altri profili per sostituire Osimhen.