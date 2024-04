Allenatore Napoli, il Corriere sicuro: “Duello tra due tecnici”, cambia tutto!

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, due nomi sembrano superare la concorrenza.

Il Napoli del futuro sta nascendo proprio in questi giorni. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha scelto da diverse settimane il prossimo direttore sportivo che sarà Giovanni Manna. Nonostante il contratto che lo lega fino a fine stagione con la Juventus, Manna da alcuni giorni è già al lavoro per il Napoli. Nella giornata di ieri, infatti, è trapelato come Manna non sia più presente da diverso tempo alla Continassa proprio perchè ormai sta lavorando già per il Napoli.

Il giovane dirigente sta studiando nei minimi particolare quella che sarà la sua prima stagione al Napoli. In casa azzurra, però, manca un parte fondamentale di quello che sarà il Napoli del futuro ovvero l’allenatore.

Calzona dirà addio a fine stagione e il Napoli sta sondando diverse piste. Secondo il Corriere dello Sport, però, al momento sarebbe principalmente una corsa a due per la panchina degli ormai ex Campioni d’Italia.

Nuovo allenatore Napoli: spunta il testa a testa

Sono diversi i tecnici accostati al Napoli negli ultimi mesi. Aurelio De Laurentiis, infatti, non vuole escludere nessuna possibilità per evitare di ripetere l’errore della scorsa estate.

Al momento, però, pare che il testa a testa sia riservato a Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: a rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per entrambi il problema, però, è lo stesso. Sia Pioli che Gasperini, infatti, sono legati rispettivamente a Milan e Atalanta con un contratto fino al 2025.

Ci sono, però, alcune variabili che potrebbero cambiare le carte in tavola. Gasperini potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni di Atalanta e soprattutto per lui potrebbe essere una rivincita personale dopo l’esperienza fallimentare all’Inter. Per quanto riguarda Pioli, invece, potrebbe essere il Milan lasciarlo andare. Dopo gli ultimi risultati e la possibile eliminazione in Europa League, infatti, il suo posto in panchina non sarebbe più così saldo.

Sempre il Corriere dello Sport, però, fa sapere che sullo sfondo restano altri due profili ed entrambi sono o saranno liberi la prossima estate. Il primo è quello di Antonio Conte che sin da ottobre sta subendo una corte sfrenata da parte di Aurelio De Laurentiis. L’altro, invece, è Vincenzo Italiano che a fine stagione saluterà la Fiorentina e già in passato è stato accostato al Napoli.