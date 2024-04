Conte al Napoli, passi avanti: una mossa di Giuntoli favorisce De Laurentiis

Antonio Conte resta il primo obiettivo per la panchina del Napoli, nelle ultime ore c’è stata una mossa di Giuntoli che ha favorito gli azzurri.

Il Napoli deve concludere bene questa stagione, con le ultime sette gare di campionato, provando a raggiungere la qualificazione a una competizione europea. Difficile la Champions League, mentre Europa League e Conference League sono decisamente più alla portata dei partenopei. A prescindere da quali competizioni disputeranno gli azzurri, la dirigenza si sta già muovendo per programmare il futuro. Il tassello fondamentale è chiaramente la scelta del prossimo allenatore e, in tal senso, ci sono importanti aggiornamenti.

Non è un mistero, infatti, che Aurelio De Laurentiis voglia a tutti i costi affidare la panchina del Napoli ad Antonio Conte, ma come raccontato da SpazioNapoli nelle scorse ore, sul tecnico di Lecce ci sono anche altri club: in Italia il pericolo più grande è rappresentato dalla Juventus, mentre all’estero Liverpool e Bayern Monaco sembrano essere le uniche due panchine di top club che potrebbero realmente interessare a Conte. Tutte queste panchine, però, per motivi diversi, potrebbero essere occupate da diversi allenatori, spingendo Conte verso il Napoli.

Juventus su Thiago Motta, Conte si avvicina al Napoli

Lo step primario è quello legato alla Juventus, prima destinazione nei piani di Conte. Come raccontato nella giornata di ieri, nella dirigenza bianconera ci sono due filoni di pensiero: il primo guidato da Francesco Calvo, direttore generale bianconero, che spingerebbe per il ritorno di Conte, l’altro da Cristiano Giuntoli, capo dell’area sportiva, che invece ha un solo nome sul proprio taccuino, quello di Thiago Motta. Ebbene l’aggiornamento raccolto dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli consiste nel fatto che la dirigenza bianconera si è ormai allineata nell’appoggiare le scelte di Giuntoli, che così avrebbe già avviato i contatti per portare Thiago Motta alla Juventus.

Le scelte in panchina di Liverpool e Bayern Monaco

E non è finita qui, nella serata di ieri erano emerse due importanti notizie relative alle scelte in panchina di Liverpool e Bayern Monaco. I Reds, che saluteranno Jurgen Klopp a fine stagione, hanno scelto Rubén Amorim – che sta facendo benissimo allo Sporting Lisbona – come suo successore. I bavaresi invece saluteranno Thomas Tuchel, ma la dirigenza non ha Conte in cima alla propria lista dei desideri, dove invece ci sono Roberto De Zerbi oltre all’idea di un clamoroso ritorno di Julian Nagelsmann, attualmente seduto sulla panchina della Nazionale tedesca.

Il domino delle panchine si sta così compiendo, lasciando Antonio Conte escluso dai giochi. Il tecnico – dopo una stagione rimasto fermo a ricaricarsi – ha però una voglia matta di tornare a mettersi in discussione. Ecco perché l’opzione Napoli sta diventando giorno dopo giorno sempre più concreta. Il pressing di De Laurentiis è totale e i passi avanti fatti dagli azzurri ora sono davvero notevoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA