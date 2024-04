Parco a tema Maradona, furia di De Laurentiis: cosa ha minacciato di fare!

Clima elettrico e giorni ricchi di tensione a Napoli. La rabbia di De Laurentiis mette in dubbio la kermesse dedicata a Maradona all’ex base NATO.

A quasi quattro anni dalla sua morte, il ricordo di Diego Armando Maradona è ancora vivo tra le strade di Napoli. El Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del popolo napoletano, che gli ha dedicato murales, mostre, gadget, magliette e tanto altro, come segno di un amore intramontabile. L’ultimo gesto, in ordine cronologico, rappresenta la ciliegina sulla torta: a Napoli, infatti, aprirà a breve un parco a tema interamente dedicato a Maradona, “Diego Vive”, e dal prossimo 1 maggio sarà possibile visitarlo all’ex Base Nato di Bagnoli. Questo gesto non ha eguali, poiché rappresenta il primo parco tematico al mondo ad essere dedicato ad un calciatore. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, quanto meno così è stato fino a qualche settimana fa. La notizia che circola nelle ultime ore, che vede come protagonista la rabbia del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, mette addirittura in dubbio la riuscita della kermesse.

Parco a tema Maradona, De Laurentiis pronto a chiedere il risarcimento per i diritti d’immagine

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il presidente De Laurentiis è su tutte le furie con gli organizzatori dell’evento, che vorrebbero utilizzare segni distintivi del club senza autorizzazione:

L’ira del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si abbatte sulla mostra dedicata a Diego Armando Maradona, nell’ex base Nato di Bagnoli. Il patron azzurro ha diffidato in questi giorni gli organizzatori dell’iniziativa: «Non utilizzate nell’evento marchi o altri segni distintivi del Calcio Napoli, comprese le immagini, anche sportive, sia di Maradona che di altri giocatori della squadra del Napoli». Ecco il testo inviato il 10 aprile agli organizzatori della mostra prevista dall’1 maggio al 30 giugno. A firmare la diffida è uno studio romano di avvocati, specializzato nel difesa del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. In soldoni: l’operazione commerciale sottesa alla mostra violerebbe i diritti di “privativa” del Calcio Napoli. È questa la convinzione di De Laurentiis, che è pronto a chiedere un risarcimento.

Ad oggi l’evento rischia di saltare, questa è la sensazione. Il patron azzurro è sempre stato molto rigido sulla questione diritti d’immagine che riguardano il club da quando è sotto la sua gestione.

Sarebbe un vero peccato, poiché sul sito ufficiale dell’iniziativa si legge che si tratta di una superficie di circa 2.000 metri quadrati pronta ad offrire un’esperienza unica nel suo genere, grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, come ologrammi e realtà virtuale. Inoltre, i visitatori hanno la possibilità di immergersi non solo nelle glorie sportive di Maradona, ma anche nella vita dell’uomo fuori dal campo, in un viaggio che promette di emozionare. A De Laurentiis, alla Regione e all’organizzatore il compito di trovare un accordo che favorisca la riuscita di questo grande evento.