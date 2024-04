Shock nel mondo del calcio, malore fatale in campo: muore a soli 26 anni

Lutto nel mondo del calcio, un malore in campo è fatale per il giovane calciatore: morto questa notte in ospedale a soli 26 anni

La giornata di ieri si è rivelata nera per il calcio italiano. Purtroppo non ce l’ha fatta Mattia Giani, giovane calciatore, di appena 26 anni, del Castelfiorentino United (squadra di eccellenza). Fatale il malore che lo ha colpito al 14esimo minuto del primo tempo, durante il match del girone A di Eccellenza Toscana tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, giocato allo stadio di Campi di Bisenzio.

Il giovane, dopo essersi accasciato a terra è stato portato d’urgenza all’Ospedale Careggi di Firenze, poiché il suo cuore aveva smesso di battere. Purtroppo si è spento questa mattina, dopo una notte di ricovero. Il calcio toscano è in shock totale. Ma in generale tutto il calcio italiano è in lutto, per un giovane che aveva tutta la vita davanti e faceva di questo sport la sua passione.

Negli anni Giani ha militato in diverse squadre, anche di caratura elevata. Tra le altre ricordiamo Savona e Grosseto. Tuttavia è rimasto particolarmente legato all’Empoli, società nella quale ha effettuato tutta la trafila delle giovanili. Quest’anno l’esperienza in Eccellenza, che purtroppo si è conclusa davvero troppo presto.

Calcio in lutto, fatale il malore in campo: è morto Mattia Giani

Al minuto 14 del primo tempo, dopo un tiro verso la porta, Giani si è accasciato a terra toccandosi il petto. Sin da subito la situazione è sembrata grave. Allora i compagni e gli avversari hanno allertato immediatamente gli staff medici delle due squadre e i soccorsi. La disperata corsa in ospedale, con il giovane in fin di vita, non è bastata. Nella mattina di lunedì l’ultimo sospiro.

Giani era originario della provincia di Pisa. Abitava a Ponte Egola, una frazione del comune di San Minato. La cittadina, famosa per la produzione del cuoio e delle pelli, conta poco più di 5500 abitanti, che si stringono attorno al dolore della famiglia. A lutto anche la cittadina di Castelfiorentino, che attraverso le parole del sindaco Alessio Falorni esprime il proprio cordoglio alla famiglia:

“Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace”.

Un altro triste episodio in una domenica buia. In Serie A Udinese-Roma è stata sospesa definitivamente dopo il malore accusato in campo da N’Dicka, centrale ivoriano della Roma. Il pronto intervento dei soccorso ha scongiurato il peggio, e le sue condizioni sembrano via via migliorare.