Udinese-Roma, attimi di paura al Bluenergy Stadium, partita sospesa al 72′ minuto: cosa è successo

Udinese-Roma sospesa al minuto ’72, i giallorossi avranno una parte di partita da recuperare: il motivo della decisione presa dall’arbitro

Quest’oggi il Napoli ha rimediato l’ennesimo risultato deludente di questo campionato. Il pareggio casalingo contro il Frosinone, con il risultato di 2-2 ha scatenato la contestazione dei tifosi, che al termine della gara hanno fischiato la squadra. La Champions League ora è davvero troppo distante, obiettivo quasi impossibile.

Intanto però si aggiunge anche un’altra variabile perché la partita tra Udinese e Roma è stata interrotta al minuto ’72 sul risultato di 1-1, dopo le reti di Pereyra e Lukaku. I giallorossi, diretta concorrente del Napoli nella lotta Champions avranno quindi un match da recuperare (in parte) perché almeno per oggi la gara non riprenderà.

Udinese-Roma sospesa: il motivo

Al minuto ’72 il difensore ivoriano della Roma Evan N’Dicka si è accasciato al suolo in seguito ad un forte dolore al petto. Pochi secondi dopo l’intervento dei fisioterapisti della Roma l’atmosfera in campo si è guastata. I giocatori hanno richiesto l’intervento immediato dei medici e del defibrillatore in campo, la paura ha preso piede sul terreno di gioco e sugli spalti.

N’Dicka, in seguito al pronto intervento dei sanitari, è uscito in barella, ha anche fatto un cenno di ok che ha rasserenato un po’ tutti. Tuttavia, dopo un colloquio di De Rossi con la squadra e con Pereyra, Cioffi e Balzaretti, si è arrivati alla conclusione che si volesse riprendere la partita solo dal momento in cui arrivassero buone notizie sulle condizioni del centrale ivoriano.

De Rossi allora è sceso negli spogliatoi per capire quali siano le condizioni fisiche di N’Dicka. Pairetto ha dato massima disponibilità all’allenatore giallorosso. Dopo alcuni minuti di colloquio i giocatori della Roma non se la sono sentita di ricominciare la partita.

Ecco quindi che il direttore di gara ha optato per la sospensione definitiva del match. La Roma, sui canali ufficiali del club, ci ha tenuto a precisare che: “Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti”.

Dalle ultime indiscrezioni pare che si sia trattato di possibile infarto, ma non è stato necessario l’utilizzo del defibrillatore. Gli accertamenti delle prossime ore in ospedale riveleranno l’entità del malore che ha colpito Evan N’Dicka. Nei prossimi giorni si individuerà la data per recuperare la partita e si riprenderà dall’esatto punto in cui è stata definitivamente sospesa. Intano però non resta che augurare una pronta guarigione al difensore della Roma.