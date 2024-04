Che occasione per il Napoli, vuole cambiare squadra: può arrivare per meno di 30 milioni!

Il Napoli inizia a pensare al futuro dopo una stagione disastrosa, ci sarà una rivoluzione sul mercato e attenzione all’occasione in attacco.

La stagione 2023/24 sta volgendo al termine, un’annata nefasta per il Napoli campione d’Italia dal qualche ci si aspettava decisamente di più. Invece, a sei giornate dal termine della Serie A, gli azzurri occupano l’ottavo posto della classifica. La formazione attualmente allenata da Francesco Calzona rischia seriamente di non qualificarsi a nessuna coppa europea, un vero e proprio malus per le casse societarie e anche per il ranking del club.

Ecco perché l’idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di intervenire pesantemente sull’organico della squadra, cambiando vari calciatori. A tante cessioni corrisponderanno altrettanti acquisti, magari provando a sfruttare occasioni di calciomercato. Una di queste potrebbe provenire dalla Turchia. Già, perché come sottolinea il portale calciomercato.com – Nicolò Zaniolo avrebbe espresso ai suoi agenti la volontà di tornare in Serie A e in maniera più particolare sarebbe interessato a vivere un’esperienza proprio al Napoli.

Calciomercato Napoli, il Galatasaray chiede 25 milioni per la cessione di Zaniolo

L’esterno offensivo classe ’99 sta giocando all’Aston Villa in prestito. I Villians possiedono un diritto di riscatto a 27,5 milioni di euro più svariati bonus, che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni. Condizioni che non si verificheranno viste le che nelle 24 presenze stagionali in Premier League, solo 8 sono state da titolare. Per Zaniolo si contano anche 2 gol in campionato e 1 in Conference League. Probabile, quindi, che a fine stagione faccia ritorno al Galatasaray, dove però non ha intenzione di restare.

Zaniolo vuol rilanciare le proprie ambizioni, anche puntando alla Nazionale e quindi per darsi maggiore visibilità preferirebbe tornare in Italia. L’acquisto, però, non sarà affatto semplice. Il Galatasaray, dopo aver ceduto il giocatore in prestito in questa stagione, preferirebbe un addio a titolo definitivo stavolta. Il prezzo non è dei più accessibili, parliamo di 25-30 milioni di euro, magari trattabili con l’inserimento di bonus e ricevendo uno sconto se l’acquisto dovesse poi avvenire con un immediato titolo definitivo.

Ovviamente, l’eventuale trattativa, è legata all’arrivo del nuovo allenatore. Zaniolo ha caratteristiche molto particolari, da esterno, ma anche da mezzala. Forte fisicamente e dotato di grande velocità. Alcune scelte personali ne hanno frenato l’ascesa, il Napoli potrebbe rappresentare la sua opportunità di rilancio. A 25 anni, per Zaniolo, il Napoli potrebbe essere l’occasione di ripartire davvero, mentre per il club – al giusto prezzo – potrebbe trattarsi di un vero e proprio affare di calciomercato.