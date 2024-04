Beffa per Napoli e Milan? Osservatore in tribuna: chi sta puntando Zirkzee

Joshua Zirkzee sarà sicuramente uno degli uomini mercato dell’estate, l’attaccante del Bologna piace anche al Napoli ma c’è una nuova pretendente.

Una stagione decisamente negativa e sottotono per il Napoli. I campioni d’Italia in carica, al momento, basandoci su una proiezione numerica, si può stabilire come gli azzurri siano la peggior squadra detentrice di uno scudetto nella storia della Serie A. Una macchia enorme per un club che solo 11 mesi fa veniva osannato dai media di tutto il mondo. Chiaro come le colpe vadano suddivise tra società, staff tecnico (ben tre allenatori cambiati) e soprattutto calciatori.

E proprio la squadra potrebbe essere rifondata nella prossima annata. L’intenzione del presidente De Laurentiis sarebbe quella di cambiare tanti interpreti che nella prossima stagione saranno ceduti, a partire da Victor Osimhen, il cui addio è stato annunciato già mesi fa dallo stesso calciatore e dalla stessa società. Dunque è già partito il casting per il nuovo attaccante. Uno degli obiettivi per il mercato estivo è sicuramente Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna dei miracoli.

Anche l’Arsenal vuole Zirkzee, il Napoli sempre più deciso su David del Lille

Sull’olandese classe 2000 c’è però una grossa concorrenza. In Italia piace a Milan e Juventus, che potrebbe ricostruire il tandem con Thiago Motta. Eppure anche all’estero non mancano estimatori. La Gazzetta dello Sport sottolinea come anche l’Arsenal sia da iscrivere tra le candidate alla caccia a Zirkzee. Non solo, i Gunners avrebbero già inviato osservatori alle gare del Bologna per controllare da vicino i progressi fatti dal numero 9 del Bologna.

Ricordiamo che su Zirkzee pende ancora un diritto di recompra da parte del Bayern Monaco da 40 milioni di euro. I bavaresi in attacco sono già pieni, avendo in Harry Kane il titolare indiscusso, quindi l’eventuale riscatto di Zirkzee sarebbe legato soltanto a un mero affare economico, rivendendo il calciatore al miglior offerente in modo da fare una facile plusvalenza. Tale possibilità favorirebbe le società con maggiore disponibilità economica, ovvero quelle di Premier League.

Il Napoli, comunque, segue altre piste e avrebbe individuato un altro attaccante che attualmente possiamo inserire in cima alla lista delle preferenze del club azzurro. Si tratta di Jonathan David, punta canadese del Lille con cui – come ha anticipato giorni fa SpazioNapoli – ci sarebbero già stati contatti con l’agente. De Laurentiis continuerà ovviamente a sondare più disponibilità per capire quale sia l’affare migliore per il Napoli, anche se tutto sarebbe comunque legato alla scelta del nuovo allenatore. Nelle prossime settimane, sicuramente, ci saranno aggiornamenti in tal senso.