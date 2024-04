ESCLUSIVA – Jonathan David, il Napoli contatta l’agente: le ultime

Il Napoli ha scelto il sostituto di Victor Osimhen per la prossima stagione: Marco Giordano, in esclusiva per SpazioNapoli.it, rivela il nome del prossimo attaccante azzurro.

La prossima estate si prospetta rovente in casa Napoli. Gli azzurri, dopo una stagione molto deludente, sono chiamati a risollevarsi. Aurelio De Laurentiis, con ogni probabilità, metterà in atto una vera e propria rivoluzione sia all’interno della rosa che nell’organigramma societario.

Il patron azzurro ha già scelto il futuro ds che sarà Giovanni Manna dalla Juventus. Discorso diverso per quanto riguarda il prossimo allenatore, anche se negli ultimi giorni sembrano in salita le quotazioni di Antonio Conte.

Nonostante non ci siano certezze sul prossimo allenatore del Napoli, il noto giornalista Marco Giordano ha raccolto in esclusiva per SpazioNapoli.it, una notizia di mercato incredibile riguardo il sostituto di Victor Osimhen.

Sostituto Osimhen, contatti con l’agente di Jonathan David

Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. Grazie al rinnovo firmato lo scorso dicembre, il Napoli andrà ad incassare per intero i 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

La dirigenza azzurra, quindi, è alla ricerca di un sostituto e pare che l’abbia già trovato. Secondo quanto raccolto in esclusiva per SpazioNapoli.it da Marco Giordano, pare che la scelta del Napoli sia ricaduta su Jonathan David, centravanti del Lille.

Secondo quanto emerso, pare che la dirigenza del Napoli abbia già contattato gli agenti del centravanti canadese per discutere di un possibile accordo per la prossima estate. Jonathan David, al momento, è l’unica opzione per l’attacco che il Napoli segue con grande attenzione.

Il Napoli, dunque, dopo l’acquisto di Victor Osimhen, andrà a bussare nuovamente alla porta del Lille per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con l’attaccante nigeriano, il Napoli ha raggiunto grandissimi risultati e chissà che questo non sia di buon auspicio per l’arrivo di David all’ombra del Vesuvio.

Mercato Napoli, si avvicina Jonathan David

A far sperare il Napoli e i tifosi azzurri riguardo l’arrivo di Jonathan David in azzurro è il Lille. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, pare che il club francese sia pronto ad affondare il colpo per il sostituto di David.

Si tratta di Jose Melro, centravanti classe 2004 che ben sta figurando con la maglia del Benfica U23. Il Lille, infatti, è consapevole dell’addio a fine stagione del suo centravanti e, proprio come il Napoli, è già corso ai ripari puntando su un giovanissimo dalle grandissime prospettive e permettere al club transalpino di fare un’altra plusvalenza in futuro.