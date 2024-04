Conte al Napoli, Sportitalia annucia novità: problemi con altri club, il motivo

Antonio Conte continua ad essere il sogno di Aurelio De Laurentiis, in tal senso, sarebbero arrivate importanti novità.

Aurelio De Laurentiis è già ripartito con la programmazione del Napoli. Il patron dei campioni d’Italia, conscio degli errori commessi in estate, non vuole perseverare, per questa motivazione starebbe cercando di giocare d’anticipo.

Tra i tanti nodi da sciogliere, quello dell’allenatore. Francesco Calzona non verrà riconfermato e tornerà a ricoprire unicamente il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, per sostituirlo, una moltitudine di nomi stanno girando sulle principali pagine e siti dei quotidiani e portali sportivi italiani ed europei.

Antonio Conte è a mani basse il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il tecnico pugliese, con cui il leader della FilmAuro ha da sempre un ottimo rapporto, rappresenterebbe certezza assoluta sul piano tecnico e tattico.

Un nome altisonante, che porta con se tante pretese e richieste. Per questa motivazione, nonostante le avances che vanno avanti fin dallo scorso gennaio, quando ADL provò a convincere Conte a rilevare Garcia, il sì di quest’ultimo non è ancora arrivato. A quanto pare, però, la posizione di Conte si starebbe ammorbidendo, di questo avviso, il giornalista Tancredi Palmieri, che attraverso SportItalia ha dichiarato:

Poi, il passaggio sul Milan, che in caso di mancata conferma di Pioli potrebbe rivelarsi avversario di mercato per il Napoli:

“Con il Milan dei contatti ci sono stati, contatti non andati a fondo per divergenze tecniche e costi, ben 27 milioni in 3 anni per Conte. Pioli inoltre negli ultimi mesi ha tirato un bel filotto di risultati, anche se l’eventuale eliminazione dall’Europa League per mano della Roma peserebbe come un macigno e potrebbe cambiare le carte in tavola”.