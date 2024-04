Rabbia Kvaratskhelia, nervosismo con Calzona a Monza: l’accaduto

Attimi di tensione in casa Napoli, Kvaratskhelia stizzito da Calzona durante il match esterno vinto contro il Monza. Pronto il riscatto domenica nella sfida casalinga tra gli azzurri e il Frosinone.

Il Napoli si appresta a sfidare il Frosinone tra le mura amiche nel lunch match di domenica, previsto per le 12:30. I ragazzi di Francesco Calzona sono reduci da una bella vittoria nella trasferta di Monza, terminata con il risultato di 2-4, in cui si è assistito ai gol di pregevole fattura da parte di Osimhen, Politano e Zielinski, oltre al tap-in da record di Raspadori, a segno dopo 21 secondi dall’ingresso in campo. Il numero 81 ha preso il posto di Khvicha Kvaratskhelia al minuto 68′, autore di una prestazione meno brillante rispetto sui compagni di reparto. Attimi di nervosismo con il tecnico Calzona: il georgiano è parso parecchio infastidito dalla scelta del mister azzurro.

Rabbia post cambio per Kvaratskhelia a Monza, allarme rientrato e chiarimento già avvenuto con Calzona

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kvaratskhelia non ha preso di buon grado la scelta del cambio a Monza. Come si legge, però, la rabbia per la sostituzione sembra essere già smaltita:

Domenica arriva il Frosinone e Kvaratskhelia ha voglia di tornare a cantare con la gente, a fare festa. Vuole vincere, certo, e ritrovare un gol smarrito dopo l’8 marzo contro il Torino. A Monza avrebbe voluto partecipare allo show, ma sul 3-2 Calzona lo ha sostituito con Jack – che neanche un minuto dopo ha segnato – e lui non l’ha presa bene. S’è incavolato, per la verità: voleva insistere, continuare e firmare d’autore. Il tecnico ha compreso il suo spirito, la sua carica, e l’episodio è stato chiarito in un amen: esiste un solo obiettivo e si chiama Europa. Kvara vuole il bis dopo l’Europeo con la Georgia e anche scrivere il futuro: a fine stagione discuterà il rinnovo come ha detto De Laurentiis

Niente a che vedere con il famoso episodio della trasferta di Genova, quando Kvara se la prese e non poco con l’ex tecnico azzurro Garcia, per un cambio scellerato al minuto 85′,sul risultato di 2-2. Il numero 77 non segna dalla da un mese, la stizza è comprensibile, ma in ogni gara disputata con il Napoli è parso sempre concentrato e volenteroso di aiutare i suoi compagni a raggiungere la tanto agognata Europa.

Calzona lo sa, ed è per questo che l’allarme è già rientrato. Il georgiano ha l’occasione di tornare ad incidere davanti ai propri tifosi già dalla prossima gara di campionato, dove partirà titolare senz’ombra di dubbio: la frustrazione va trasformata quanto prima in energia positiva per tornare a gioire insieme.