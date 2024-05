Napoli, Simeone verso l’addio? Può restare in Serie A, spunta un club

L’attaccante argentino potrebbe lasciare il club azzurro, su di lui piomba un’altra squadra del campionato italiano.

Il conto alla rovescia è quasi giunto ai minimi termini, tra poco più di una settimana il campionato di Serie A targato 2023/2024 chiuderà i battenti. In seguito alla trionfale vittoria dello Scudetto nella passata stagione, i tifosi partenopei attendono la fine dell’annata in corso che ha regalato innumerevoli delusioni. Il Napoli non è mai entrato nelle zone alte della classifica, dopo quattordici anni gli azzurri rischiano di non accedere ad alcuna competizione europea. La Champions e l’Europa League sono matematicamente irraggiungibili, la Conference regalerebbe solo una magra consolazione ai tifosi.

Il pessimo percorso della società porterà inevitabilmente a una significativa rifondazione, sono tanti i giocatori sul piede di partenza. Il futuro ds Manna è pronto a entrare in scena, l’imminente finestra estiva di mercato si preannuncia torrida per l’ormai ex Juventus. Tra i calciatori che quasi sicuramente lasceranno Napoli figura Victor Osimhen, dopo quattro stagioni il bomber nigeriano ha voglia di cambiare aria e puntare in alto. Attenzione, però, perché l’ex Lille non sembra essere l’unico attaccante a poter svestirsi della maglia azzurra, poiché anche Giovanni Simeone potrebbe dire addio. L’argentino ha catturato l’interesse di un club di Serie A, svelato il nome della squadra.

Napoli, il Torino piomba su Simeone: i dettagli

L’imminente walzer degli attaccanti potrebbe coinvolgere anche Giovanni Simeone, centravanti argentino alla seconda annata a Napoli. L’ex attaccante del Verona, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, sembrerebbe non rientrare nei futuri piani degli azzurri che potrebbero lasciarlo partire. Su di lui si è fiondato il Torino, club che vorrebbe approfittare dello scadente campionato del Cholito per acquistarlo a una cifra più che ragionevole. Dal proprio canto De Laurentiis cercherà di non svalutare l’attaccante che, nel campionato precedente, è risultato prezioso per la conquista dello Scudetto.

Si scalda l’asse mercato Napoli – Torino, i due club nelle prossime ore potrebbero intensificare i contatti. Simeone non è l’unico nome sul tavolo, gli azzurri sono interessati ad Alessandro Buongiorno e proprio il figlio d’arte potrebbe essere inserito come contropartita tecnica in un’ipotetica offerta. I partenopei hanno anzitempo dato il via al lavoro di programmazione della prossima stagione, la dirigenza è consapevole degli errori passati e si cercherà il riscatto dopo un’annata mai così negativa negli ultimi anni: sarà fondamentale incassare un importante bottino dalle cessioni, partendo proprio da Giovanni Simeone.