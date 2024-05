Napoli-Gasperini, spunta la data: ADL ha preso una decisione

In arrivo importanti notizie sulla trattativa che porterebbe l’atalantino a Napoli, svelata la data decisiva ai fini dell’accordo.

Match day per il Napoli, impegnato questa sera nella penultima partita del deludente campionato 2023/2024. Gli azzurri apriranno le danze della 37esima giornata nel match con la Fiorentina, all’Artemio Franchi andrà in scena un importante incontro che offrirà indicazioni in ottica Conference League. In caso di vittoria azzurra, i partenopei sarebbero chiamati a difendere il posizionamento in ottava classe sperando in altri due passi falsi dei toscani – che devono ancora recuperare la 29esima gara contro l’Atalanta. I ragazzi di mister Calzona sono chiamati a ritrovare la vittoria dopo più di un mese, il popolo napoletano è profondamente addolorato per il percorso di questa stagione.

Tra poche settimane, De Laurentiis si giocherà il futuro della società campana sul calciomercato: il patron, coadiuvato dal futuro ds Giovanni Manna, dovrà risolvere in tempi brevi la questione allenatore. Dopo Garcia e Mazzarri, anche Calzona saluterà Napoli per cui il club è attivo e in contatto con molti tecnici. Tra i preferiti del Presidente azzurro sembra esserci Gian Piero Gasperini, esperta guida dell’Atalanta che ha portato sul tetto d’Europa. La rifondazione partenopea potrebbe partire proprio dall’ex Genoa, ma non sarà semplice liberarlo dalla società bergamasca. D’altra parte ADL ha preso una decisione molto importante, svelata la data che potrebbe cambiare le sorti della trattativa.

Napoli Gasperini, ADL attende una risposta dal tecnico

La rinascita del Napoli potrebbe avvenire sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di origini piemontesi sembra essere il prescelto di De Laurentiis che, come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo ha collocato in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, non sarà una passeggiata riuscire a liberare Gasp ma il Napoli sta insistendo e l’ex Genoa potrebbe finalmente vacillare. La risposta al corteggiamento del club azzurro arriverà nei pressi della finale di Europa League, deadline fondamentale che offrirà importanti indicazioni sul futuro allenatore.

Persiste l’incertezza su chi sarà il prossimo tecnico della formazione napoletana, ma la sicurezza è rappresentata dalla preferenza del Presidente che sta cercando di portare Gasperini alle pendici del Vesuvio. Non è la prima volta, già in passato l’allenatore orobico era stato corteggiato da ADL ma non si è riusciti ad arrivare alla fumata bianca. Il popolo di fede napoletana, nonostante alcuni screzi con Gasp, gradirebbe il suo arrivo che potrebbe risultare fondamentale per risollevare la squadra.