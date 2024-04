Patto Osimhen, confronto nello spogliatoio: cosa ha promesso ai compagni

Le strade di Osimhen e del Napoli si divideranno a giugno, nonostante ciò il calciatore nigeriano ha giurato una cosa ai compagni di squadra.

Il Napoli si avvicina ad un intenso finale di stagione, in cui dovrà cercare di ottenere il massimo risultato da ogni partita, per sperare di partecipare ad una delle competizioni UEFA del prossimo anno. La squadra, dopo il secondo tempo convincente di Monza, è chiamata a ripetersi già questa domenica, nella sfida casalinga contro il Frosinone, in programma alle 12:30. Tra i calciatori ritrovati, oltre a Politano e Zielinski, c’è Victor Osimhen, autore di un fantastico gol di testa dei suoi. L’attaccante nigeriano, che quasi sicuramente saluterà il prossimo giugno dopo le dichiarazioni dello scorso gennaio durante la Coppa d’Africa, ha promesso una cosa ai suoi compagni di squadra.

Osimhen, patto con lo spogliatoio per dare tutto fino alla fine e portare il Napoli in Europa

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Osimhen è pronto a dare tutto fino all’ultima partita per portare il Napoli il più in alto possibile e garantirgli un posto in Europa:

Due mesi e poi sarà addio, ma Victor non è in vacanza né tantomeno con la testa altrove. Ha detto tempo fa che ha già tutto chiaro in testa circa ciò che accadrà in estate, ma ha anche detto che darà tutto ciò che può portare in alto il Napoli fino all’ultimo giorno utile.

Contrariamente a quanto fosse lecito aspettarsi, il numero 9 azzurro è concentrato a dare tutto per la causa partenopea. Il Napoli ha bisogno del suo leader da 14 gol stagionali, e Osimhen ha bisogno del Napoli per esaltarsi, in modo da convincere il PSG a scegliere lui come successore di Mbappé, promesso sposo del Real Madrid.

La strada per gli azzurri è tutt’altro che in discesa. Dal 28 aprile in poi, la squadra di Calzona affronterà Roma, Bologna e Fiorentina, con l’Udinese di mezzo invischiato nella lotta salvezza. Scontri diretti da vincere, senza sottovalutare i restanti impegni con Empoli e Lecce, per sperare di salvare in calcio d’angolo una stagione negativa. Osimhen dovrà caricarsi la squadra sulle spalle a suon di reti, come fatto lo scorso anno, poi potrà salutare i tifosi che l’hanno trattato come un figlio sin dal primo giorno sotto l’ombra del Vesuvio. Un patto con squadra e ambiente dovuto, per tornare a gioire insieme, un’ultima volta.