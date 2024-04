Osimhen al PSG, chiesto lo sconto al Napoli: proposte quattro contropartite!

L’affare Osimhen potrebbe delineare l’intero calciomercato del Napoli, il PSG si muove per il nigeriano e propone uno scambio.

La stagione deve ancora arrivare al suo epilogo, il Napoli è concentrato sulle ultime sette giornate che potrebbero regalare o meno una qualificazione a una coppa europea agli azzurri. Bisognerà però restare concentrati e provare a portare a casa il miglior risultato possibile. Intanto, però, la società inizia a guardarsi intorno per quanto riguarda il calciomercato.

La trattativa che potrebbe delineare il futuro del club è chiaramente quella legata alla cessione di Victor Osimhen. La punta nigeriana ha una clausola rescissoria nel contratto da 120-130 milioni di euro e De Laurentiis punta a incassare l’intera cifra per poi reinvestire come meglio crede sul mercato.

Osimhen al PSG, proposti quattro giocatori in cambio al Napoli

A parlare dell’affare sempre più nel vivo è l’edizione odierna de Il Mattino:

È evidente che prende sempre più quota la conclusione dell’operazione-record per il club azzurro: ovvero la cessione di Osimhen. Ovviamente, impossibile per il Napoli riuscire a trattenerlo: il PSG mette sul piatto un contratto di 4 anni a 13 milioni, i diritti di immagine tutti per lui e una serie di sponsorizzazioni legate al Qatar. Insomma, una svolta per il capocannoniere della Serie A. Lui, preferirebbe la Premier, ma il Chelsea sembra troppo esitante, dunque va bene anche il PSG del dopo Mbappé. Sarebbe la quarta cessione in dieci anni ai parigini, dopo quella di Lavezzi, Cavani e di Fabian (e quasi quella di Allan).

La clausola rescissoria ha però un valore altissimo anche per il ricco PSG, ecco perché – si legge sul quotidiano – la dirigenza francese potrebbe proporre al Napoli una contropartita tecnica da inserire nell’affare:

Attenzione all’asse con il Psg per il Napoli che verrà. Non solo Osimhen, ormai a un passo dal trasferimento nella Ville Lumiere (a meno che il Chelsea non decida di fare pazzie e rilanciare). Nell’agenda azzurra per il futuro, si guarda al Parco Dei Principi, probabilmente perché gli emiri del Qatar potrebbero chiedere uno sconto rispetto ai 120 milioni della clausola rescissoria per il nigeriano. E allora eccoli i nomi che il Napoli è pronto a prendere in considerazione: Carlos Soler, Marco Asensio, Kang in Lee e il baby difensore 20enne Lucas Beraldo. Solo idee di aprile, in attesa che si faccia luce sul nuovo allenatore.

Chiaro che il PSG disponga di una rosa ampia dal quale poter attingere, ma la volontà chiara di De Laurentiis è quella di non accettare scambi, in modo da reinvestire in autonomia tutto il cash derivante dalla maxi cessione di Osimhen. Vedremo se la proposta dei parigini riuscirà a solleticare l’interesse del Napoli.