Conte, possibile ribaltone entro dieci giorni: rivelazione a sorpresa sul Napoli

Antonio Conte resta il sogno di Aurelio De Laurentiis: la lotta per arrivare al tecnico leccese potrebbe avere, però, dei colpi di scena.

Antonio Conte è il sogno di Aurelio De Laurentiis, inutile nasconderlo. Un corteggiamento costante quello nei confronti dell’allenatore pugliese, già contattato lo scorso inverno, quando il leader della FilmAuro scelse di esonerare Rudi Garcia. All’epoca dei fatti, l’ex commissario tecnico della Nazionale decise di farsi da parte, aspettando dunque il finale della stagione in corso per prendere una decisione definitiva circa il suo futuro.

A oggi, le avances di De Laurentiis non hanno avuto pieno effetto, ma i continui contatti portati dalle parti starebbero ammorbidendo la posizione di Conte, che in ogni caso non ha dato ancora alcuna risposta definitiva, né al Napoli e nemmeno ad altri club. In ogni caso, il cerchio sembra restringersi sempre di più: la Juventus punta Thiago Motta (che potrebbe rivelarsi una sorte di assist per il numero uno degli azzurri, come raccontato nei giorni scorsi) e il Bayern Monaco Xabi Alonso. Insomma, gli elementi per sognare sembrerebbero esserci tutti.

Conte – Napoli: il tecnico riflette, ma l’Europa League potrebbe cambiare tutto

Il Milan, impegnato in questo scorcio finale di stagione nella corsa all’Europa League, è una della squadra che potrebbe cambiare allenatore, anche se nelle ultime settimane si è parlato fortemente di una conferma di Stefano Pioli.

Secondo il giornalista Mirko Calemme, però, non è escluso che possa esserci un ribaltone. Di vitale importanza, secondo quanto svelato da Calemme sul suo profilo X, sarebbero i prossimi dieci giorni, in cui i rossoneri si giocano il passaggio del turno di Europa League, oltre che il derby che potrebbe valere addirittura lo Scudetto per l’Inter.

A quel punto, Conte, che in questo momento starebbe seriamente pensando alla proposta di De Laurentiis, potrebbe tornare in auge per il Milan, secondo quanto ricostruito dal giornalista. Il leccese, infatti, era stato accostato negli scorsi mesi al Milan, ma le ultime settimane avrebbero portato la dirigenza del Diavolo a valutare una permanenza dello stesso ex Lazio e Inter.

Sotto questo punto di vista, dunque, è da tenere d’occhio ciò che farà il Milan nei prossimi dieci giorni, che possono dare un indirizzo importante alla stagione dei rossoneri oltre che al futuro di Stefano Pioli e, di conseguenza, anche di Antonio Conte, che resta sempre il grande nome a cui Aurelio De Laurentiis spera di arrivare.

Di seguito, il tweet di Calemme: