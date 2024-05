Conte, arriva la smentita dell’esperto: la news interessa al Napoli

Antonio Conte continua ad essere tra i preferiti di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Arriva la smentita del giornalista su una voce emersa in questi giorni su Conte.

La ricerca del nuovo allenatore per il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua, con il presidente azzurro che continua a lavorare ogni giorno per scegliere l’allenatore ideale. Sul taccuino del presidente del Napoli ci sono vari nomi, con quello di Antonio Conte che resta in cima, seppur meno saldamente rispetto a qualche settimana fa.

In questi giorni si è parlato di un Conte spazientito che si sarebbe offerto ad un club in vista della prossima stagione. In serata è arrivata la smentita del noto esperto di mercato su questa possibile trattativa.

Futuro Conte, l’esperto di mercato smentisce un’interesse: il Napoli resta alla finestra

In casa Napoli si pensa già alla prossima stagione, con i primi movimenti già avviati da Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro dopo aver chiuso per l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, prosegue la sua caccia al nuovo allenatore del Napoli. In pole non c’è più solo Antonio Conte, ma c’è una sfida a tre tra il tecnico salentino, Stefano Pioli e Gianpiero Gasperini.

Nel frattempo Conte continua ad essere seguito con attenzione anche da altri top club italiani ed europei. Nei giorni scorsi si era vociferato addirittura di un clamoroso ritorno al Chelsea di Conte, che si sarebbe offerto ai Blues. In serata è arrivata però la netta smentita di Fabrizio Romano: “Conte non si è offerto al Chelsea. Al momento non ci sono molte notizie sul Napoli, ma Antonio è aperto a nuove opprtunità per tornare ad allenare, ma nulla è fatto. Il Napoli è un’opportunità ma non c’è ancora un accordo, vedremo come si muoverà il club di De Laurentiis”.

Dunque smentita l’ipotesi di un ritorno al Chelsea di Conte, con il tecnico salentino che continua ad aspettare la mossa di De Laurentiis. Difatti il tecnico italiano punta a restare in Italia, con le ipotesi all’estero che ad oggi sono alquanto remote. D’altro canto De Laurentiis ad oggi è più combattuto sulla scelta del nuovo allenatore, con Conte che resta in prima fila, ma insieme a Pioli e Gasperini. La scelta per il prossimo allenatore del Napoli si prolungherà ulteriormente, con la decisione definitiva che arriverà presumibilmente al termine della stagione. Intanto Conte continua ad aspettare De Laurentiis, che dopo aver corteggiato a lungo il tecnico, potrebbe clamorosamente virare su un altro allenatore.