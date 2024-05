Mercato Napoli: “È pronto per gli azzurri”, l’annuncio fa sperare i tifosi

Il mercato estivo si avvicina sempre più, e continuano ad essere accostati vari nomi al Napoli. Arriva l’investitura sull’attaccante tra gli obiettivi del Napoli.

La stagione del Napoli è stata disastrosa, con anche i giocatori più attesi che hanno deluso le aspettative. Sicuramente Osimhen e Kvaratskhelia son stati pur sempre tra i migliori, ma i numeri sono andati in basso in maniera vertiginosa rispetto all’annata precedente.

In estate ci sarà una valutazione totale sull’organico, ma ci saranno diverse cessioni. Tra queste ci sarà anche quella di Victor Osimhen, che però dovrà essere sostituito in maniera adeguata. Diversi attaccanti sono tenuti d’occhio dal Napoli, e su uno di loro è arrivata un’investitura importante.

Mercato Napoli, arriva l’investitura su un obiettivo di mercato: le dichiarazioni

La Serie A si appresta verso il termine, con solo quattro giornate rimaste da disputare. Il Napoli spera di concludere in crescendo questa stagione piuttosto deludente, dove c’è anche il forte rischio di restare fuori da qualsiasi competizione europea. In vista della prossima stagione, è iniziata già la programmazione in casa Napoli, dove si dovrà essere perfetti e non commettere gli errori della stagione attuale. Innanzitutto si dovrà operare in maniera chirurgica sul mercato, con dei colpi mirati e adatti al nuovo allenatore.

In estate arriverà con molta probabile la cessione di Victor Osimhen, con la cifra ricavata che sarà reinvestita dal Napoli sul mercato. Sono diversi i nomi accostati come post Osimhen in queste settimane, e tra questi figura anche l’attaccante ucraino del Girona, Artem Dovbyk. Sull’attaccante si è espresso l’avvocato Domenico La Marca ai microfoni di 1 Station Radio:

“E’ un giocatore che seguo da tempo e che quest’anno già poteva arrivare in Italia. Con il Girona l’ucraino ha trovato l’ambiente giusto per mettere in mostra tutto il suo potenziale e confermare in un campionato competitivo come la Liga quanto di buono aveva fatto in Ucraina. Parliamo di un centravanti completamente diverso rispetto a David, visto che si tratta di un attaccante di quasi 1.90 cm. Si tratta anche di un profilo più maturo e pronto per una piazza come Napoli e credo che potrebbe essere prelevato a cifre inferiori rispetto a quelle che si sentono per altri profili accostati al club partenopeo”.

La Marca dunque vedrebbe bene Dovbyk al Napoli come post Osimhen, anche perché l’esborso economico per acquistarlo sarebbe inferiore rispetto agli altri profili accostati agli azzurri. Difatti i vari David, Gimenez e Gyokeres hanno un valore di mercato molto elevato rispetto a quello di Dovbyk. Ovviamente il Napoli potrà non badare a spese, visto che dalla cessione di Osimhen si incasseranno probabilmente oltre 100 milioni. La scelta spetterà a Giovanni Manna in accordo col nuovo allenatore, che decideranno quale sarà il profilo ideale per l’attacco del Napoli.