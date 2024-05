Allenatore Napoli, spunta un indizio su Conte: la strategia di ADL

Il Napoli è pronto a sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Di seguito tutti gli obiettivi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis.

La stagione del Napoli è stata fin qui deludente. I tre cambi in panchina, targati Garcia, Mazzarri e infine Calzona, non hanno portato gli effetti sperati. La squadra ha dimostrato di aver perso il proprio DNA vincente, motivo per il quale adesso si trova costretta a lottare nelle ultimissime giornate per un posto in Europa. La Champions League appare ormai troppo lontana, ovviamente a causa del ritardo in classifica e ancor più dopo il pareggio interno contro la Roma. L’obiettivo stagione è quindi in bilico, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione.

Il presidente del Napoli continua ad avere una mentalità vincente, nonostante i problemi riscontrati nel gruppo azzurro. I programmi futuri del club partenopeo saranno determinati dalla scelta del nuovo allenatore. Infatti, Francesco Calzona farà spazio ad un nuovo condottiero al termine della stagione in corso. Al momento, però, regna la massima incertezza su chi siederà sulla panchina dei Campioni d’Italia. Infatti, i profili seguiti dal patron sono diversi, anche se attualmente nessuna trattativa è alle battute finali.

Ultime news SSC Napoli: c’è una novità su Conte

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere una scelta importante in vista della prossima stagione. Come riportato dalla versione online de “Il Corriere dello Sport”,

sono emersi importanti dettagli che riguardano Antonio Conte. Quest’ultimo è da tempo in contatto con il club, al quale avrebbe già dato la massima disponibilità. L’ex Tottenham accetterebbe volentieri un ritorno in Italia, ancor più sulla panchina dei Campioni d’Italia uscenti. Inoltre, l’ex calciatore ha origini del Sud, motivo per il quale sembrerebbe molto attratto dalla possibilità di allenare in Campania.

Nuovo allenatore Napoli, Gasperini e non solo: il punto sugli altri candidati

Antonio Conte non è però l’unico profilo nel mirino di Aurelio De Laurentiis. Infatti, nelle ultime ore starebbero aumentando le possibilità di vedere Gian Piero Gasperini sulla panchina azzurra. Il presidente è molto stupito dall’esperienza del tecnico alla guida dell’Atalanta, motivo per il quale il sessantaseienne sarebbe un obiettivo concreto. L’affare appare molto più complesso, in quanto la dirigenza orobica difficilmente si priverà del proprio condottiero.

Infine, restano vivi ulteriori profili come quelli di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Entrambi i tecnici lasceranno rispettivamente Milan e Fiorentina al termine della stagione, ma al momento non sono in pole per la panchina del Napoli nei prossimi anni.