Verso Udinese-Napoli, Cannavaro può esultare: recupera un bianconero

Il prossimo impegno del Napoli sarà lunedì sera contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Fabio Cannavaro può sorridere, visto che un friulano ha recuperato dall’infortunio.

Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli è proiettato verso il prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sfideranno al Buenergy Stadium l’Udinese allenata dall’ex Napoli, Fabio Cannavaro, alla sua prima esperienza su una panchina di Serie A.

Gli azzurri vanno a caccia di punti importanti per cercare la qualificazione ad una competizione europea, mentre alll’Udinese servono punti vitali in chiave salvezza. Cannavaro intanto può gioire, visto che in vista della sfida contro il Napoli ha recuperato un giocatore dall’infortunio.

Verso Udinese-Napoli, Cannavaro recupera un friulano per la gara di lunedì

La 35ª giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera, con il monday night che vedrà sfidarsi Udinese e Napoli. Le due squadre puntano a raggiungere i rispettivi obiettivi in queste battute finali di stagione, e per questo motivo la gara sarà fondamentale per entrambe. Il Napoli punta alla qualificazione in Europa, mentre l’Udinese si è affidata a Fabio Cannavaro per raggiungere la salvezza.

L’allenatore napoletano ha approcciato bene la sua prima avventura su una panchina di Serie A, con la sua Udinese che però ha raccolto solamente 1 punto nelle sfide contro Roma e Bologna. Il club friulano proverà ad ottenere il massimo proprio contro il Napoli di cui ha fatto parte Cannavaro in carriera. Il tecnico dell’Udinese può sorridere, visto che Kingsley Ehizibue non ha riportato problemi muscolari contro il Bologna, e sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Napoli.

Un recupero importante per Cannavaro, che potrà contare sull’esterno friulano lunedì sera contro il Napoli. Ovviamente l’auspicio di Cannavaro è che sia proprio il suo Napoli a regalargli i primi 3 punti da allenatore in Serie A, visto che l’Udinese ha bisogno assoluto di una vittoria per rialzarsi dalla zona retrocessione. Le gare contro Roma e Bologna non hanno sorriso al tecnico napoletano, che avrebbe potuto incassare ben più dell’unico punto raccolto nei due impegni.

Ovviamente il Napoli guarderà dritto e non farà alcun favore, anche perché gli azzurri sono in una situazione abbastanza scomoda. Difatti il Napoli ha bisogno assolutamente di punti per centrare la qualificazione ad una competizione europea, ma anche per evitare di disputare i trentaduesimi di Coppa Italia nella prossima stagione. Quel che è certo è che lunedì ci sarà una sfida senza esclusioni di colpi, visto che sia Napoli che Udinese punteranno ai 3 punti.