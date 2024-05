Italiano rompe il silenzio: “Napoli? Come stanno le cose”

Nella lista di De Laurentiis per la panchina del Napoli ci sono vari allenatori. Arriva l’annuncio di Vincenzo Italiano sull’accostamento al Napoli.

Al termine della stagione, in casa Napoli avverranno delle profonde riflessioni per evitare in futuro gli errori commessi in questa stagione. In primis si dovrà scegliere una guida tecnica adeguata per il Napoli, e non scelte di ripiego come avvenuto nel corso dell’annata precedente.

Aurelio De Laurentiis da tempo è a caccia dell’allenatore ideale per il suo Napoli, con vari profili presenti nella sua lista personale. Nella giornata odierna sono arrivate le parole di Vincenzo Italiano sull’accostamento al Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, arriva l’annuncio del tecnico sulle voci che lo accostano agli azzurri

Nel corso di questi mesi, sono stati accostati diversi allenatori alla panchina del Napoli. Il tutto è iniziato lo scorso novembre, con l’esonero di Rudi Garcia che ha aperto il vaso di pandora degli allenatori per il Napoli. Alla panchina azzurra sono stati accostati decine di allenatori, soprattutto in vista della prossima stagione. Molti profili sono stati scartati da De Laurentiis per vari motivi, mentre altri sono ancora presenti nella sua lista.

Tra questi c’è anche l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ad oggi è però leggermente indietro nelle preferenze di De Laurentiis. Il tecnico della Fiorentina ha presentato nella giornata odierna la gara di Conference League contro il Club Brugge. Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano si è espresso sulle voci di mercato che l’hanno accostato a vari club, tra cui anche il Napoli:

“Non può essere un argomento per me. Sono alla vigilia di una partita troppo importante a cui tutti teniamo e che stiamo preparando nel migliore dei modi. Sappiamo quello che penso ma non ho intenzione di distogliere la concentrazione dalla partita di domani. Per me esiste il Brugge, il resto sono solo chiacchiere”.

L’allenatore della Fiorentina ha quindi voluto portare l’attenzione solamente sulla gara di domani, lasciando da parte le voci sul suo futuro. Nelle ultime settimane, Italiano è stato accostato a molti club italiani ed esteri, visto che il suo futuro sarà sicuramente lontano da Firenze. Attualmente nei piani di De Laurentiis, il tecnico della Fiorentina è molto più defilato rispetto a qualche settimana fa. Difatti Italiano è stato superato da Pioli e Gasperini, che si sono messi al passo di Conte. Tutto però può cambiare rapidamente, con Italiano che resta pur sempre tra i preferiti di De Laurentiis in caso saltassero gli altri profili ricercati dal patron del Napoli.