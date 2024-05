Serie A, addio all’Europa e non solo: batosta enorme per il Napoli in caso di nono posto

La stagione disastrosa del Napoli lascia scorie pericolose nell’ambiente. I Campioni d’Italia rischiano di non centrare un piazzamento europeo e non solo.

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che esaltante. Dopo la vittoria dello scudetto, gli obiettivi della società erano diversi rispetto a quelli attuali. L’addio di Luciano Spalletti ha compromesso la macchina perfetta creata alle falde del Vesuvio, motivo per i quale i suoi successori non hanno saputo prendere le redini del progetto. Nonostante gli esoneri di Garcia e Mazzarri, il gruppo squadra continua a convivere con numerose difficoltà anche con Francesco Calzona. L’esperienza di quest’ultimo sta per giungere al termine, ma al momento regna la massima incertezza in vista della prossima stagione.

Oltre al nuovo allenatore e alla figura del direttore sportivo, in casa Napoli c’è l’assoluta necessità di centrare un piazzamento europeo. L’attuale nono posto in classifica condannerebbe gli azzurri, i quali sarebbero estromessi dalle competizioni dell’UEFA dopo un solo anno dalla vittoria del tricolore. Si tratterebbe, quindi, di un ipotesi molto critica che sicuramente cambierebbe diversi scenari in quel di Castel Volturno. Infatti, il finale di stagione sarà cruciale e i calciatori hanno l’obbligo di mettere in campo tutta la propria volontà affinché venga centrare l’obiettivo societario, seppur minimo.

News Calcio Napoli: lo scenario preoccupa il Napoli

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro. La Serie A sta volgendo al termine e l’attuale posizione in classifica non sorride ai Campioni d’Italia uscenti. L’obiettivo primario era la qualificazione in Champions League, la quale però appare molto lontana a causa del ritardo in classifica. Infatti, gli azzurri occupano la nona posizione a quota 50 punti, con ben nove lunghezze di ritardo sulla quinta in classifica. Quest’ultima, come ripetuto nei giorni scorsi, prenderà parte alla massima competizione europea visto il vantaggio dell’Italia nel Ranking.

Per Francesco Calzona e i suoi uomini, gli unici obiettivi a disposizione riguardano l’Europa e la Conference League. Le posizioni che consentano l’accesso alle competizioni sono attualmente occupate da Atalanta (57), Lazio (55) e Fiorentina (50 a pari punti con gli azzurri). Quindi, nelle ultime giornate, i Campioni d’Italia dovranno mettere in atto una vera e propria rimonta. Il tutto, in attesa di capire quale sarà il cammino delle italiano impegnate in Europa che potrebbe variare, in base al piazzamento finale in classifica delle stesse, la situazione. In tal caso, insomma, il destino non sarebbe comunque nelle mani della squadra azzurra.

Coppa Italia: stagione anticipata in caso di nono posto

Infine, un ulteriore aspetto è legato alla Coppa Italia. Nel caso in cui il Napoli non dovesse concludere la stagione con almeno un ottavo posto, la squadra azzurra sarebbe fuori dalle teste di serie della competizione. Il regolamento, infatti, stabilisce che le prime otto della classe sono elette come teste di serie, assicurandosi di default un posto diretto agli ottavi di finale. Se gli azzurri dovessero finire fuori dalla top 8, sarebbero costretti a scendere in campo in un impegno ufficiale già ai primi di agosto per disputare il turno preliminare.