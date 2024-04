Calciomercato Napoli, 200 milioni da spendere: nel mirino tre giocatori dell’Atalanta

L’Atalanta spettacolo di Gasperini attira sempre più estimatori, anche il Napoli in estate andrà all’assalto di tre gioielli nerazzurri.

La stagione del Napoli è stata a dir poco deludente. Dai campioni d’Italia in carica ci si aspettava decisamente di più, sia in Serie A che in ambito europeo. I tre cambi in panchina non hanno aiutato a risollevare una squadra che, ormai è chiaro, andrà profondamente cambiata in estate. In attesa di capire chi siederà sulla panchina azzurra, la dirigenza ha già iniziato a osservare il mercato.

I partenopei avranno sicuramente la necessità di intervenire in difesa, probabilmente con un paio di innesti, a centrocampo, considerando l’addio di Zielinski e il difficile riscatto di Traoré e poi in attacco con un sostituto all’altezza di Osimhen. Proprio la cessione del nigeriano porterà nelle casse del club napoletano una somma di tutto rispetto (almeno 120 milioni di euro, ndr) che, sommata ad altre cessioni minori e al tesoretto già presente, metterà a disposizione del prossimo direttore sportivo almeno 200 milioni di euro da poter spendere.

Il Napoli rifonda la difesa, piacciono Scalvini e Hien dell’Atalanta

L’edizione odierna del Il Mattino, sottolinea come il Napoli sia fortemente interessato a ben tre calciatori dell’Atalanta per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli avrà 200 milioni e più da spendere la prossima estate. E da Bergamo rimbalzano le indiscrezioni di un Napoli pronto ad andare all’assalto dei talenti di Percassi: Koopmeiners, Scalvini e Hien (che tanto ha impressionato nel giorno dello scontro diretto al Maradona). Non semplice fare affari con l’Atalanta che lo scorso anno, lo abbiamo raccontato, ha rifiutato 45 milioni proprio per Koopmeiners.

La formazione di Gasperini sta incantando in Italia e anche in Europa, soprattutto dopo lo 0-3 rifilato ad Anfield al Liverpool in Europa League. I gioielli in casa bergamasca brillano tantissimo, così come è alto il prezzo del cartellino. Per Koopmeiners ci sarà probabilmente una vera e propria asta, con la Juventus in prima fila.

Su Scalvini e Hien il Napoli può vantare la possibilità di offrire un ruolo da titolare (o quasi). L’idea, infatti, come anticipato giorni fa da SpazioNapoli, sarebbe quella di mandare in prestito Natan in Serie A in modo da fargli fare esperienza nel campionato italiano, cedere Ostigard (che a gennaio aveva tantissime richieste) e acquistare due centrali che possano prendere il posto da titolare facendo sedere l’attuale coppia (formata da Rrahmani e Juan Jesus) in panchina.