“In Serie A ma non al Napoli”, l’intermediario sorprende: su Gimenez

Santiago Gimenez è uno degli attaccanti più ricercati sul mercato, anche il Napoli è interessato ma il messicano preferisce un’altra destinazione.

La fine del campionato si avvicina sempre di più, il Napoli inizia già a valutare i prossimi acquisti da effettuare. Uno dei profili che potrebbe interessare alla società partenopea, è l’attaccante del Feyenoord: Santiago Gimenez. Tuttavia, la trattativa potrebbe saltare, l’intermediario svela quali sono le squadre che piacciono al giocatore.

Gimenez preferisce Milan e Juventus in Serie A, rivelazione dell’intermediario

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano ed esperto di calcio messicano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dove ha svelato che Santiago Gimenez potrebbe essere l’attaccante perfetto per il Napoli. Anche se il sogno del giocatore messicano è quello di giocare in due club italiani ben precisi: Juventus e Milan.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Giménez è un giocatore forte, il 4-2-3-1 è perfetto per lui. Ha sfatato tutte le perplessità che c’erano su di lui e sarebbe ottimo per il Napoli. Andava preso 2 anni fa per pagarlo 10-12 milioni, ma purtroppo in Italia si tende prima a farlo crescere. Ad oggi, sui giornali si parla di 50 milioni per Gimenez, realisticamente credo che dai 35 milioni in su, con bonus, possa essere ceduto”.

Secondo l’intermediario, l’attaccante del Feyenoord grazie alle sue caratteristiche potrebbe essere adatto a giocare all’interno della rosa azzurra. Magari il Napoli avrebbe dovuto spingere su di lui qualche anno fa, quando la trattativa richiedeva tra i 10 e 12 milioni. Ad oggi, la cifra è cresciuta in modo esorbitante, toccando oltre i 35 milioni di euro.

“Il sogno di Gimenez e di tutti i messicani è l’Inghilterra. Tramite il papà gli feci sapere che c’era la possibilità di venire in Italia, alla Lazio. Lui, mi fece sapere, sempre tramite il papà, che in Italia sarebbe arrivato solo per giocare nella Juventus e nel Milan. Ripeto, non sono parole sue, magari il papà oggi mi smentirà, ma racconto le cose così come sono andate. In ogni caso le idee cambiano, ma credo che almeno l’Europa League sia importante per convincere Gimenez ad arrivare a Napoli”.

Gimenez-Napoli, si complica la pista verso l’obiettivo

Secondo questa indiscrezione, però si evince che Gimenez sia fortemente interessato alla Juventus e al Milan. A questo punto, forse il giovane talento potrebbe cambiare idea sul Napoli, a partire dalla prossima sessione di mercato. Infatti, il giocatore potrebbe valutare una possibile trattativa con la società partenopea, solo nel caso in cui il club si qualificasse almeno per la prossima Europa League. Tuttavia, il classe 2001 sta valutando di volare direttamente in Inghilterra, quindi potrebbe arrivare in Premier League.

Quindi, un possibile suo arrivo in maglia azzurra rimane ancora molto incerto. Bisognerà attendere la fine del campionato e l’inizio della sessione di mercato estivo, poi si potranno valutare ulteriori aggiornamenti. In caso di mancata trattativa con l’attaccante del Feyenoord, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già in mente diversi nomi interessanti.